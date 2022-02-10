Начались военные учения "Метель-2022" по всей Украине

В Украине начались командно-штабные учения "Метель-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

Источник: телеканал "Дом" с комментарием командующего Объединенных сил Сергея Наева

Прямая речь Наева: "Офицеры на пунктах управления расширят свои теоретические знания по подготовке, всестороннему обеспечению и управлению группировками в ходе проведения операций силами обороны.

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На полигонах по всей территории государства командиры и начальники, используя знания о практике и стандартах процедур, принятых в странах-членах НАТО, будут совершенствовать способы ведения обороны, в частности асимметричные действия".

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