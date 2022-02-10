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Начались военные учения "Метель-2022" по всей Украине

Четверг, 10 февраля 2022, 10:46
Начались военные учения Метель-2022 по всей Украине

В Украине начались командно-штабные учения "Метель-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

Источник: телеканал "Дом" с комментарием командующего Объединенных сил Сергея Наева

Прямая речь Наева: "Офицеры на пунктах управления расширят свои теоретические знания по подготовке, всестороннему обеспечению и управлению группировками в ходе проведения операций силами обороны.

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На полигонах по всей территории государства командиры и начальники, используя знания о практике и стандартах процедур, принятых в странах-членах НАТО, будут совершенствовать способы ведения обороны, в частности асимметричные действия".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 февраля в Беларуси начались масштабные учения российской и белорусской армии с использованием тяжелой военной техники. Западные партнеры Украины опасаются, что эти учения Россия может использовать в качестве претекста для нападения на Украину.
  • В то же время Россия проводит обучение в Воронежской области и планирует обучение в Ростовской области, граничащих с Украиной.
  • Также сообщается о подкреплении оккупированных Россией территорий ОРДЛО и Крыма.
  • 7 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина проведет собственные плановые военные учения, параллельно совместным учениям России и Беларуси. По его словам, они будут проходить в Ровно, Ковеле, Овруче, Широком Лане, Алёшковских песках, Чугуеве, Чернигове, Сумах и Одессе.

Темы: Вооруженные силыармияМиноборонывойна
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