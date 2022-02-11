"Слуги" хочуть до 10 разів збільшити штрафи для власників елітних авто

Народні депутати "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують збільшити удвічі (за Кримінальним кодексом) та удесятеро (за Адмінкодексом) штрафи для власників автомобілів, вартістю від 2,4 мільйона гривень.

Джерело: законопроєкт №7026

Деталі: Перш за все законопроєктом пропонується визначення "елітний транспортний засіб" - це легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно).

На 2022 рік це складає 2 437 500 (приблизно $85 000).

Пропонується законопроєкт для підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів.

За кримінальною статтею штраф хочуть збільшити удвічі, за адміністративною статтею – в 10 разів.

Згідно з пояснювальною запискою, штрафи можуть зрости вдесятеро за непристебнутий ремінь безпеки, проїзд на червоне світло, перевищення швидкості, невиконання вимог про зупинку, залишення місця ДТП тощо.

Удвічі більше хочуть штрафувати за, наприклад, знищення, підробку або заміну номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу.

Пропонується, що закон при ухваленні діятиме з 1 січня 2023 року, а також після введення в дію закону про підвищення оподаткування елітних авто.

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