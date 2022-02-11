"Слуги" хотят до 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто

Народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить вдвое (по Уголовному кодексу) и в десять раз (по Админкодексу) штрафы для владельцев автомобилей стоимостью от 2,4 миллиона гривен.

Источник: законопроект №7026

Детали: Прежде всего, законопроектом предлагается определение "элитное транспортное средство" - это легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно).

На 2022 год это составляет 2437500 (примерно $85 000).

Предлагается законопроект для повышения ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.

По уголовной статье штраф хотят увеличить вдвое, по административной статье – в 10 раз.

Согласно пояснительной записке, штрафы могут возрасти в десять раз за не пристегнутый ремень безопасности, проезд на красный свет, превышение скорости, невыполнение требований об остановке, оставление места ДТП и т.д.

Вдвое больше хотят штрафовать за, например, уничтожение, подделку или замену номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Предлагается, что закон при принятии введется в действие с 1 января 2023 года, а также после введения в действие закона о повышении налогообложения элитных авто.

Предыстория: