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"Слуги" хотят до 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто

Пятница, 11 февраля 2022, 11:50
pixabay

Народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить вдвое (по Уголовному кодексу) и в десять раз (по Админкодексу) штрафы для владельцев автомобилей стоимостью от 2,4 миллиона гривен.

Источник: законопроект №7026

Детали: Прежде всего, законопроектом предлагается определение "элитное транспортное средство" - это легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно).

На 2022 год это составляет 2437500 (примерно $85 000).

Предлагается законопроект для повышения ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.

По уголовной статье штраф хотят увеличить вдвое, по административной статье – в 10 раз.

Согласно пояснительной записке, штрафы могут возрасти в десять раз за не пристегнутый ремень безопасности, проезд на красный свет, превышение скорости, невыполнение требований об остановке, оставление места ДТП и т.д.

Вдвое больше хотят штрафовать за, например, уничтожение, подделку или замену номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Предлагается, что закон при принятии введется в действие с 1 января 2023 года, а также после введения в действие закона о повышении налогообложения элитных авто.

Предыстория:

  • Ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал". Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
  • Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия. Также, по данным УП, мужчина, "сдавшийся" правоохранителям как виновник ДТП, на момент дорожно-транспортного происшествия находился вдали от места происшествия.

Украинская правда
Темы: Слуга народазаконодательствоавтоДТП


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