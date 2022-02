У Києві проходить Марш єдності за Україну

У Києві близько тисячі людей вийшли Марш єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію.

Джерело: Суспільне, Укрінформ

LIVE: Thousands march to demonstrate unity in Kyiv https://t.co/sG9bAKIafh — Reuters (@Reuters) February 12, 2022

Деталі: Акція стартувала у парку Шевченка.

Організатори закликали українців забути про політичні суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози.

"Ми хочемо показати, що українці не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави", — сказав Суспільному координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус.

фото Суспільного

За оцінками Укрінформу, участь у заході беруть близько 1500 осіб.

Учасники маршу тримають у руках плакати з написами "Say NO to PUTIN", "UKRAINIANS WILL RESIST" та "Донецьк – це Україна", також над ними майорять прапори України.

Укрінформ

Активісти вишукувались в колону на проїзній частині навпроти червоного корпусу КНУ. Колону очолює машина з колонками, звідки лунає музика та вигуки спікера.

Головною метою акції організатори називають привернення додаткової уваги світу до України та російської агресії.

За правопорядком на марші слідкують поліція та поліція діалогу. Нині ситуація спокійна.