Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве проходит Марш единства за Украину

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 14:06
В Киеве проходит Марш единства за Украину
Суспільне

В Киеве около тысячи человек вышли Марш единства за Украину на фоне угрозы военного вторжения России на украинскую территорию.

Источник: Суспільне, Укринформ

Детали: Акция стартовала в парке Шевченко.

Организаторы призвали украинцев забыть о политических противоречиях, объединиться и выступить вместе против российской угрозы.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы хотим показать, что украинцы не боятся угроз Путина, не принимают его ультиматумов и будут сопротивляться независимо от ситуации, которая может сложиться с политическим руководством государства", - сказал Суспільному координатор Движения сопротивления капитуляции Андрей Леус.

 
фото: Суспільне
 

По оценкам Укринформа, в мероприятии принимают участие около 1500 человек.

Участники марша держат в руках плакаты с надписями "Say NO to PUTIN", "UKRAINIANS WILL RESIST" и "Донецк – это Украина", также над ними развеваются флаги Украины.

 
Укринформ

Активисты выстроились в колонну на проезжей части против красного корпуса КНУ. Колонну возглавляет машина с колонками, откуда звучит музыка и крики спикера.

 

Главной целью акции организаторы называют привлечение дополнительного внимания мира к Украине и российской агрессии.

 

За правопорядком на марше следят полиция и полиция диалога. В настоящее время ситуация спокойная.

Темы: Киевакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: