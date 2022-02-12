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В Киеве проходит Марш единства за Украину

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 15:06
Суспільне

В Киеве около тысячи человек вышли Марш единства за Украину на фоне угрозы военного вторжения России на украинскую территорию.

Источник: Суспільне, Укринформ

Детали: Акция стартовала в парке Шевченко.

Организаторы призвали украинцев забыть о политических противоречиях, объединиться и выступить вместе против российской угрозы.

"Мы хотим показать, что украинцы не боятся угроз Путина, не принимают его ультиматумов и будут сопротивляться независимо от ситуации, которая может сложиться с политическим руководством государства", - сказал Суспільному координатор Движения сопротивления капитуляции Андрей Леус.

 
фото: Суспільне
 

По оценкам Укринформа, в мероприятии принимают участие около 1500 человек.

Участники марша держат в руках плакаты с надписями "Say NO to PUTIN", "UKRAINIANS WILL RESIST" и "Донецк – это Украина", также над ними развеваются флаги Украины.

 
Укринформ

Активисты выстроились в колонну на проезжей части против красного корпуса КНУ. Колонну возглавляет машина с колонками, откуда звучит музыка и крики спикера.

 

Главной целью акции организаторы называют привлечение дополнительного внимания мира к Украине и российской агрессии.

 

За правопорядком на марше следят полиция и полиция диалога. В настоящее время ситуация спокойная.

Темы: Киевакции


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