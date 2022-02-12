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Міноборони: Оприлюднені плани ворога – зруйновані плани

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 16:58
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не боятися оприлюднених планів ворога.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба".

Деталі: Маляр перерахувала причин, з яких, на її думку, "як у 2014 вже не буде".

Зокрема, зазначила заступниця міністра, зараз не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових. Крім того, військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвіддані та має можливість оперативно приймати рішення.

Вона зазначила, що сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів.

Крім того, в Україні вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014 році. При цьому Збройні Сили перебувають у повній бойовій готовності, чого не було у 2014.

"Наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші", - додала Маляр.

"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз - це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок" - переконана вона.

Передісторія:

  • 11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.
  • За даними Spiegel, спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • 11 і 12 лютого низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну. США вирішили вивезти з України дипломатів, які не займають критично важливих посад, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.
  • Водночас МЗС заявило, що зараз українцям критично важливо зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.
  • Президент Володимир Зеленський висловив думку, що найкращим другом для ворогів України сьогодні є паніка, і в інформаційному просторі забагато обговорення повномасштабної війни з боку РФ.

Теми: Міноборони
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