Міноборони: Оприлюднені плани ворога – зруйновані плани

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не боятися оприлюднених планів ворога.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба".

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Деталі: Маляр перерахувала причин, з яких, на її думку, "як у 2014 вже не буде".

Зокрема, зазначила заступниця міністра, зараз не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових. Крім того, військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвіддані та має можливість оперативно приймати рішення.

Вона зазначила, що сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів.

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Крім того, в Україні вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014 році. При цьому Збройні Сили перебувають у повній бойовій готовності, чого не було у 2014.

"Наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші", - додала Маляр.

"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз - це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок" - переконана вона.

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