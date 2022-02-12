Минобороны: Обнародованные планы врага – разрушенные планы

Замминистра обороны Анна Маляр призывает не бояться обнародованных планов врага.

Источник: Маляр в Facebook

Дословно: "Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо".

Реклама:

Детали: Маляр перечислила причины, по которым, по ее мнению, "как в 2014 уже не будет".

В частности, отметила заместитель министра, сейчас не будет такого предательства, как тогда было со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных. Кроме того, военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения.

Она отметила, что сегодня вооруженными силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить собратьев.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в Украине уже более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 году. При этом Вооруженные Силы находятся в полной боевой готовности, чего не было в 2014 году.

"Наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружия и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие", – добавила Маляр.

"Никто ни на один сантиметр украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг", - уверена она.

Предыстория: