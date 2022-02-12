Шмигаль: дезінформація й паніка – найстрашніший елемент гібридної війни

Прем’єр Денис Шмигаль вважає, що дезінформація з нагнітанням паніки є найстрашнішим елементом гібридної війни Росії проти України.

Джерело: Шмигаль у відеозверненні, повідомляє сайт уряду

Дослівно: "Війна, яка ведеться проти нас, — це не тільки солдати й зброя. Вона має багато вимірів. Газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об’єктів інфраструктури, проплачені мітинги… Це все елементи гібридної війни.

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І найстрашніший з них — дезінформація з нагнітанням паніки".

Деталі: За словами Шмигаля, "панічні настрої для ворога є подарунком".

"Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави", - вважає він.

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Прем’єр підкреслив, що українська армія і позиція на міжнародній арені сильна, так само як сильна українська економіка.

"Ми щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно — не піддаватися на гібридні провокації ворога, на дезінформацію", - вважає він.

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