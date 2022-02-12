Шмигаль: дезінформація й паніка – найстрашніший елемент гібридної війни
Прем’єр Денис Шмигаль вважає, що дезінформація з нагнітанням паніки є найстрашнішим елементом гібридної війни Росії проти України.
Джерело: Шмигаль у відеозверненні, повідомляє сайт уряду
Дослівно: "Війна, яка ведеться проти нас, — це не тільки солдати й зброя. Вона має багато вимірів. Газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об’єктів інфраструктури, проплачені мітинги… Це все елементи гібридної війни.
І найстрашніший з них — дезінформація з нагнітанням паніки".
Деталі: За словами Шмигаля, "панічні настрої для ворога є подарунком".
"Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави", - вважає він.
Прем’єр підкреслив, що українська армія і позиція на міжнародній арені сильна, так само як сильна українська економіка.
"Ми щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно — не піддаватися на гібридні провокації ворога, на дезінформацію", - вважає він.
Передісторія:
- 11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.
- За даними Spiegel, спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
- 11 і 12 лютого низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну. США вирішили вивезти з України дипломатів, які не займають критично важливих посад, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.
- Водночас МЗС заявило, що зараз українцям критично важливо зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.
- Президент Володимир Зеленський висловив думку, що найкращим другом для ворогів України сьогодні є паніка, і в інформаційному просторі забагато обговорення повномасштабної війни з боку РФ.