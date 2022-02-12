Шмыгаль: дезинформация и паника – самый страшный элемент гибридной войны
Премьер Денис Шмыгаль считает, что дезинформация с нагнетанием паники является самым страшным элементом гибридной войны России против Украины.
Источник: Шмыгаль в видеообращении, сообщает сайт правительства
Дословно: "Война, которая ведется против нас, это не только солдаты и оружие. Она имеет множество измерений. Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги… Это все элементы гибридной войны.
И самый страшный из них – дезинформация с нагнетанием паники".
Детали: По словам Шмыгаля, "панические настроения для врага – подарок".
"Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", – считает он.
Премьер подчеркнул, что украинская армия и позиция на международной арене сильна, равно как сильная украинская экономика.
"Мы каждый день становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически. Единственное, что сегодня действительно нам нужно – не поддаваться на гибридные провокации врага, на дезинформацию", – считает он.
Предыстория:
- 11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.
- По данным Spiegel, спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
- 11 и 12 февраля ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. США решили вывезти из страны дипломатов, не занимающих критически важные посты, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.
- МИД Украины заявило, что сейчас украинцам критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.
- Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что лучшим другом для врагов Украины сегодня является паника, и в информационном пространстве слишком много обсуждений полномасштабной войны со стороны РФ.