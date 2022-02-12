Шмыгаль: дезинформация и паника – самый страшный элемент гибридной войны

Премьер Денис Шмыгаль считает, что дезинформация с нагнетанием паники является самым страшным элементом гибридной войны России против Украины.

Источник: Шмыгаль в видеообращении, сообщает сайт правительства

Дословно: "Война, которая ведется против нас, это не только солдаты и оружие. Она имеет множество измерений. Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги… Это все элементы гибридной войны.

И самый страшный из них – дезинформация с нагнетанием паники".

Детали: По словам Шмыгаля, "панические настроения для врага – подарок".

"Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", – считает он.

Премьер подчеркнул, что украинская армия и позиция на международной арене сильна, равно как сильная украинская экономика.

"Мы каждый день становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически. Единственное, что сегодня действительно нам нужно – не поддаваться на гибридные провокации врага, на дезинформацию", – считает он.

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