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Данилов о признании Госдумой РФ формирований в ОРДЛО: Ну, слушайте, такая страна

Понедельник, 14 февраля 2022, 17:27
Данилов о признании Госдумой РФ формирований в ОРДЛО: Ну, слушайте, такая страна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность признания Госдумой Россией незаконных вооруженных формирований в Донбассе как отдельных от Украины.

Источник: трансляция пресс-брифинга Данилова совместно с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком после закрытого совещания с нардепами

Прямая речь Данилова: "На сегодняшний день мы его (риск полномасштабного наступления – ред.) не видим.

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Могут ли быть какие-то проблемы со стороны РФ? Да, могут. Мы к этому готовы.

Но мы не понимаем, как в ХХI веке, 22-й год: другая страна говорит, что мы вас будем убивать. Скажите, пожалуйста, что это такое? Как это называть: геноцид, терроризм – как это называть?

То, что они (депутаты Госдумы РФ – ред.) собираются признавать ("независимость" пророссийских незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" – ред.). Послушайте, такая страна. Что мы можем поменять с вами сейчас мнение этих людей в Москве?

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Они захватили Крым, развернули войну на территории Донецкой и Луганской области".

Детали: Данилов добавил, что украинские власти будут реагировать на нарушение суверенитета и территориальной целостности. Однако он прояснил, что Украина будет реагировать на такое нарушение после принятия соответствующих изменений, а не заранее.

Секретарь СНБО рассказал, что ответил на вопросы народных депутатов на закрытом совещании о состоянии безопасности и боевой готовности украинской армии на фоне новостей о возможном вторжении России в ближайшие дни.

Данилов заверил, что риск начала полномасштабной войны России против Украины в промежутке 15-17 февраля – очень низкий.

Глава парламента Стефанчук добавил, что на закрытом совещании поднимались вопросы, охраняемые гостайной, но заверил, что дискуссии придали спокойствия и уверенности парламентариям касательно безопасности Украины.

На совещании присутствовали члены президиума парламента и главы фракций, кроме сопредседателей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также премьер-министр Денис Шмигаль, министр обороны Алексей Резников и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Предыстория: 

  • 15 февраля в Госдуме запланировано рассмотреть проект признания так называемой "независимости от Украины" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидерам Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.
  • С января американские чиновники заявляют, что Россия готовит провокацию как повод для вторжения.

Темы: ДаниловРосcияОРДЛОвойна
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