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Новинский сказал, что уже в Украине: был на службе в храме

Денис Карловский, Роман РоманюкПонедельник, 14 февраля 2022, 21:28
Вадим Новинский. Фото: Назарий Мазилюк.

Бизнесмен Вадим Новинский заявил, что уже вернулся в Украину из Германии и посетил вечером 14 февраля ночную литургию в соборе в Киеве.

Источник: Новинский в комментарии для "Украинской правды"

Прямая речь Новинского: "Я был в Мюнхене, у меня были семейные дела – дни рождения у близких. Я свои поездки с американскими чиновниками же не согласовываю.

Сегодня я уже в Украине. Участвовал в ночных бдениях перед завтрашним праздником Сретения. Завтра приглашаю всех в храмы.

Я во вторник буду в Верховной Раде".

Детали: Литургия накануне праздника Сретения Господнего проходила в Свято-Пантелеймоновском кафедральном соборе в Феофании в Киеве.

Ранее пресс-секретарь политика Евгений Загорулько написал на своей facebook-странице, что Новинский уже в Киеве и планирует принять участие в ночной службе в храме.

Новинский получил церковный сан диакона от митрополита УПЦ (МП) Онуфрия в 2020 году. Он может помогать священникам совершать литургию.

Предыстория: 

  • Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили утром 14 февраля, что за пределами Украины находится около 23 депутатов, среди них и Вадим Новинский.
  • Днем президент Владимир Зеленский отреагировал на эту информацию и заявил, что ждет их возвращения в течение 24 часов. Впоследствии вечером президент в обращении к нации повторил свой призыв к нардепам немедленно вернуться и присоединиться к защите государства.
  • 13 февраля "Украинская правда" из своих источников узнала, что Новинский вылетел 10 февраля рейсом "Киев – Мюнхен" в Германию.

УП, исправлено 23:00
Темы: НовинскийВерховная Рада


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