Новинский сказал, что уже в Украине: был на службе в храме
Бизнесмен Вадим Новинский заявил, что уже вернулся в Украину из Германии и посетил вечером 14 февраля ночную литургию в соборе в Киеве.
Источник: Новинский в комментарии для "Украинской правды"
Прямая речь Новинского: "Я был в Мюнхене, у меня были семейные дела – дни рождения у близких. Я свои поездки с американскими чиновниками же не согласовываю.
Сегодня я уже в Украине. Участвовал в ночных бдениях перед завтрашним праздником Сретения. Завтра приглашаю всех в храмы.
Я во вторник буду в Верховной Раде".
Детали: Литургия накануне праздника Сретения Господнего проходила в Свято-Пантелеймоновском кафедральном соборе в Феофании в Киеве.
Ранее пресс-секретарь политика Евгений Загорулько написал на своей facebook-странице, что Новинский уже в Киеве и планирует принять участие в ночной службе в храме.
Новинский получил церковный сан диакона от митрополита УПЦ (МП) Онуфрия в 2020 году. Он может помогать священникам совершать литургию.
Предыстория:
- Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили утром 14 февраля, что за пределами Украины находится около 23 депутатов, среди них и Вадим Новинский.
- Днем президент Владимир Зеленский отреагировал на эту информацию и заявил, что ждет их возвращения в течение 24 часов. Впоследствии вечером президент в обращении к нации повторил свой призыв к нардепам немедленно вернуться и присоединиться к защите государства.
- 13 февраля "Украинская правда" из своих источников узнала, что Новинский вылетел 10 февраля рейсом "Киев – Мюнхен" в Германию.