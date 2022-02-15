Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кучма не вірить, що Путін наважиться визнати так звані "республіки" в ОРДЛО

Денис КарловськийВівторок, 15 лютого 2022, 18:53
Кучма не вірить, що Путін наважиться визнати так звані республіки в ОРДЛО
Леонід Кучма. Фото: Ельдар Сарахман, Уп

Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що російський президент Володимир Путін не наважиться визнати так звану "незалежність республік" на Донбасі.

Джерело: коментар Кучми для новинної агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кучми: "Спроби "запхати" в Україну тотально контрольовані Росією ОРДЛО, на мою думку, є стратегічною метою Росії. Саме цим можна пояснити постійні мантри про необхідність виконання Мінських угод та звинувачення України від Москви, що ми їх не виконуємо.

Реклама:

Тому офіційна відмова Росії від Мінських угод – а саме цим, безумовно, стало би формальне визнання "незалежності" квазіформувань "ДНР" та "ЛНР" – було би пострілом собі в ногу.

Ми можемо звинувачувати Путіна в будь-чому, але я переконаний, що він досвідчена людина і на таку дурницю не наважиться".

Деталі: Кучма додав, що фактична російська анексія ОРДЛО сталася ще 7 років тому. Однак, на його думку, формальна юридична анексія не планується Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Другий президент України вважає, що рішення Держдуми звернутися до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність республік" на Донбасі є частиною інформаційної війни проти України. На його думку, Росія вдається до економічних та медійних засобів, щоби підвищувати напругу на дипломатичних перемовинах та суспільстві загалом.

Кучма додав, що всі політичні рішення в Росії ухвалюють у Кремлі, а не в Держдумі, тож, на його думку, не слід зважати на рішення депутатів російського парламенту. Він нагадав, що за його каденції держдума також ухвалювала рішення про невизнання передачі Криму Україні та статус Севастополя, але реальні дії щодо анексії Криму відбулися лише після рішення Путіна 2014 року.

Передісторія: 

  • Опівдні 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до російського президента Володимира Путіна визнати так звану "незалежність від України" проросійських незаконних формувань на Донбасі.
  • Офіс президента прокоментував це рішення тим, що Росія зруйнує всі спроби налагодити дипломатичний шлях розв’язання війни на Донбасі, згідно з Мінськими угодами. У Міністерстві закордонних справ України попередили Росію, що визнання так званих "республік" в ОРДЛО спричинить заблокування виконання Мінських угод обома сторонами.
  • Згодом на рішення російських законодавців відреагував очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, сказавши, що фактично цим рішенням Росія висуне додаткові територіальні претензії до України, окрім анексованого Криму.
  • Увечері 15 лютого на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Путін відреагував на це звернення Держдуми. Він ухилився від прямої відповіді, але сказав, що Росії "доведеться зробити все, аби захистити Донбас від спроб влаштувати геноцид українським урядом".
  • Українська делегація в Тристоронній контактній групі просить скликати позачергове засідання через рішення Держдуми.

Теми: КучмаПутінРосіяОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Кучма
Кучму помітили на Лазурному березі
Українська правда знайшла на Лазурному березі депутатів, чиновників і навіть колишнього президента
Кучма: Не треба розраховувати, що Путін ось-ось помре чи що війна закінчиться скоро
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: