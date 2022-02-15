Кучма не вірить, що Путін наважиться визнати так звані "республіки" в ОРДЛО

Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що російський президент Володимир Путін не наважиться визнати так звану "незалежність республік" на Донбасі.

Джерело: коментар Кучми для новинної агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кучми: "Спроби "запхати" в Україну тотально контрольовані Росією ОРДЛО, на мою думку, є стратегічною метою Росії. Саме цим можна пояснити постійні мантри про необхідність виконання Мінських угод та звинувачення України від Москви, що ми їх не виконуємо.

Тому офіційна відмова Росії від Мінських угод – а саме цим, безумовно, стало би формальне визнання "незалежності" квазіформувань "ДНР" та "ЛНР" – було би пострілом собі в ногу.

Ми можемо звинувачувати Путіна в будь-чому, але я переконаний, що він досвідчена людина і на таку дурницю не наважиться".

Деталі: Кучма додав, що фактична російська анексія ОРДЛО сталася ще 7 років тому. Однак, на його думку, формальна юридична анексія не планується Росією.

Другий президент України вважає, що рішення Держдуми звернутися до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність республік" на Донбасі є частиною інформаційної війни проти України. На його думку, Росія вдається до економічних та медійних засобів, щоби підвищувати напругу на дипломатичних перемовинах та суспільстві загалом.

Кучма додав, що всі політичні рішення в Росії ухвалюють у Кремлі, а не в Держдумі, тож, на його думку, не слід зважати на рішення депутатів російського парламенту. Він нагадав, що за його каденції держдума також ухвалювала рішення про невизнання передачі Криму Україні та статус Севастополя, але реальні дії щодо анексії Криму відбулися лише після рішення Путіна 2014 року.

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