Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія показала, як нібито забирає танки з українських кордонів

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 14:24
Росія показала, як нібито забирає танки з українських кордонів
Ешелони російських танків на полігоні "Іваново" в Росії в грудні 2021 року. Фото ілюстративне: Getty Images

У російському міністерстві оборони оприлюднили відео, на якому нібито забирають танки з українських кордонів.

Джерело: пресслужба міноборони РФ, російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Військовослужбовці підрозділів танкової армії Західного військового округу завершили завантаження танків та броньованої гусеничної техніки на залізничні платформи і почали здійснювати марш комбінованим способом до пунктів постійної дислокації на відстань близько 1000 км після планових навчань".

Реклама:

Деталі: У російському відомстві додали, що після прибуття танків до постійних баз, їхній технічний стан перевірять та підготують до участі в наступних навчаннях на зимовий період.

Водночас, з відео неможливо зрозуміти точне місцезнаходження техніки, який напрям руху ешелонів та час створення відеозапису. Окрім офіційних заяв російських урядових відомств, у журналістів поки що немає незалежних джерел, щоби підтвердити інформацію про відведення російських військ від українських кордонів.

Передісторія: 

  • Раніше спецслужби США буцімто повідомили союзників у НАТО, що Росія приготувалася здійснювати широкомасштабний наступ в Україну 16 лютого.
  • 15 лютого в російському міністерстві оборони заявили, що війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, повертаються до своїх постійних місць дислокації.
  • Зранку 16 лютого міноборони РФ заявило, що відводить частину своїх військ із території окупованого Криму. А в білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що після завершення спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодної одиниці техніки та військовослужбовця російської армії.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на противагу твердженням російських посадовців, військові Альянсу не бачать реальних ознак відведення військ.
  • Президент Володимир Зеленський сказав, що також не бачить ознак реального відведення військ, усупереч офіційним заявам російських посадовців.

Теми: Росіявійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: