Росія показала, як нібито забирає танки з українських кордонів
У російському міністерстві оборони оприлюднили відео, на якому нібито забирають танки з українських кордонів.
Джерело: пресслужба міноборони РФ, російське видання "РИА Новости"
Дослівно: "Військовослужбовці підрозділів танкової армії Західного військового округу завершили завантаження танків та броньованої гусеничної техніки на залізничні платформи і почали здійснювати марш комбінованим способом до пунктів постійної дислокації на відстань близько 1000 км після планових навчань".
Деталі: У російському відомстві додали, що після прибуття танків до постійних баз, їхній технічний стан перевірять та підготують до участі в наступних навчаннях на зимовий період.
Водночас, з відео неможливо зрозуміти точне місцезнаходження техніки, який напрям руху ешелонів та час створення відеозапису. Окрім офіційних заяв російських урядових відомств, у журналістів поки що немає незалежних джерел, щоби підтвердити інформацію про відведення російських військ від українських кордонів.
Танковая армия Западного военного округа возвращается с ученийhttps://t.co/V7ImxxG2YR pic.twitter.com/WJs2snNQPA— РИА Новости (@rianru) February 16, 2022
Передісторія:
- Раніше спецслужби США буцімто повідомили союзників у НАТО, що Росія приготувалася здійснювати широкомасштабний наступ в Україну 16 лютого.
- 15 лютого в російському міністерстві оборони заявили, що війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, повертаються до своїх постійних місць дислокації.
- Зранку 16 лютого міноборони РФ заявило, що відводить частину своїх військ із території окупованого Криму. А в білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що після завершення спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодної одиниці техніки та військовослужбовця російської армії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на противагу твердженням російських посадовців, військові Альянсу не бачать реальних ознак відведення військ.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що також не бачить ознак реального відведення військ, усупереч офіційним заявам російських посадовців.