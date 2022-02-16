Росія показала, як нібито забирає танки з українських кордонів

Ешелони російських танків на полігоні "Іваново" в Росії в грудні 2021 року. Фото ілюстративне: Getty Images

У російському міністерстві оборони оприлюднили відео, на якому нібито забирають танки з українських кордонів.

Джерело: пресслужба міноборони РФ, російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Військовослужбовці підрозділів танкової армії Західного військового округу завершили завантаження танків та броньованої гусеничної техніки на залізничні платформи і почали здійснювати марш комбінованим способом до пунктів постійної дислокації на відстань близько 1000 км після планових навчань".

Деталі: У російському відомстві додали, що після прибуття танків до постійних баз, їхній технічний стан перевірять та підготують до участі в наступних навчаннях на зимовий період.

Водночас, з відео неможливо зрозуміти точне місцезнаходження техніки, який напрям руху ешелонів та час створення відеозапису. Окрім офіційних заяв російських урядових відомств, у журналістів поки що немає незалежних джерел, щоби підтвердити інформацію про відведення російських військ від українських кордонів.

Танковая армия Западного военного округа возвращается с ученийhttps://t.co/V7ImxxG2YR pic.twitter.com/WJs2snNQPA — РИА Новости (@rianru) February 16, 2022

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