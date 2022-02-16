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Росія показала, як нібито забирає танки з українських кордонів

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 15:24
Ешелони російських танків на полігоні "Іваново" в Росії в грудні 2021 року. Фото ілюстративне: Getty Images

У російському міністерстві оборони оприлюднили відео, на якому нібито забирають танки з українських кордонів.

Джерело: пресслужба міноборони РФ, російське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Військовослужбовці підрозділів танкової армії Західного військового округу завершили завантаження танків та броньованої гусеничної техніки на залізничні платформи і почали здійснювати марш комбінованим способом до пунктів постійної дислокації на відстань близько 1000 км після планових навчань".

Деталі: У російському відомстві додали, що після прибуття танків до постійних баз, їхній технічний стан перевірять та підготують до участі в наступних навчаннях на зимовий період.

Водночас, з відео неможливо зрозуміти точне місцезнаходження техніки, який напрям руху ешелонів та час створення відеозапису. Окрім офіційних заяв російських урядових відомств, у журналістів поки що немає незалежних джерел, щоби підтвердити інформацію про відведення російських військ від українських кордонів.

Передісторія: 

  • Раніше спецслужби США буцімто повідомили союзників у НАТО, що Росія приготувалася здійснювати широкомасштабний наступ в Україну 16 лютого.
  • 15 лютого в російському міністерстві оборони заявили, що війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, повертаються до своїх постійних місць дислокації.
  • Зранку 16 лютого міноборони РФ заявило, що відводить частину своїх військ із території окупованого Криму. А в білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що після завершення спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодної одиниці техніки та військовослужбовця російської армії.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на противагу твердженням російських посадовців, військові Альянсу не бачать реальних ознак відведення військ.
  • Президент Володимир Зеленський сказав, що також не бачить ознак реального відведення військ, усупереч офіційним заявам російських посадовців.

Теми: Росіявійнаармія
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