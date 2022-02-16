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Россия показала, что якобы забирает танки с украинских границ

Денис КарловскийСреда, 16 февраля 2022, 15:24
Эшелоны российских танков на полигоне "Иваново" в России в декабре 2021 года. Фото иллюстративное: Getty Images

В российском министерстве обороны обнародовали видео, на котором якобы убирают танки с украинских границ.

Источник: пресс-служба минобороны РФ, российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1000 км после плановых учений.".

Детали: В российском ведомстве добавили, что по прибытии танков на постоянные базы, их техническое состояние проверят и подготовят к участию в последующих учениях на зимний период.

В то же время, с видео невозможно понять точное местонахождение техники, какое направление движения эшелонов и время создания видеозаписи. Кроме официальных заявлений российских правительственных ведомств, у журналистов пока нет независимых источников, чтобы подтвердить информацию об отводе российских войск от украинских границ.

Предыстория:

  • Ранее, спецслужбы США якобы сообщили союзникам в НАТО, что Россия приготовилась осуществлять широкомасштабное наступление в Украину 16 февраля.
  • 15 февраля в российском министерстве обороны заявили, что войска Южного и Западного военных округов, граничащие с Украиной, возвращаются в свои постоянные места дислокации.
  • Утром 16 февраля минобороны РФ заявило, что отводит часть своих войск с территории оккупированного Крыма. А в белорусском министерстве иностранных дел заявили, что после завершения совместных с Россией военных учений "Союзная решимость-2022" на территории Беларуси не останется ни одной единицы техники и ни одного военнослужащего российской армии.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в противоположность утверждениям российских чиновников, военные Альянса не видят реальных признаков отвода войск.
  • Президент Владимир Зеленский сказал, что также не видит признаков реального отвода войск, в противовес официальным заявлениям российских чиновников.

Темы: Росcиявойнаармия


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