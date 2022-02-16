Россия показала, что якобы забирает танки с украинских границ

Эшелоны российских танков на полигоне "Иваново" в России в декабре 2021 года. Фото иллюстративное: Getty Images

В российском министерстве обороны обнародовали видео, на котором якобы убирают танки с украинских границ.

Источник: пресс-служба минобороны РФ, российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1000 км после плановых учений.".

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Детали: В российском ведомстве добавили, что по прибытии танков на постоянные базы, их техническое состояние проверят и подготовят к участию в последующих учениях на зимний период.

В то же время, с видео невозможно понять точное местонахождение техники, какое направление движения эшелонов и время создания видеозаписи. Кроме официальных заявлений российских правительственных ведомств, у журналистов пока нет независимых источников, чтобы подтвердить информацию об отводе российских войск от украинских границ.

Танковая армия Западного военного округа возвращается с ученийhttps://t.co/V7ImxxG2YR pic.twitter.com/WJs2snNQPA ВИДЕО ДНЯ February 16, 2022

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