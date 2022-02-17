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Справа про хабар "слуги": ВАКС ухвалив примусово доставити Кузьміних до суду

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 17:18
СЕРГІЙ КУЗЬМІНИХ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Вищий актикорупційний суд постановив здійснити привід підозрюваного у зловживанні впливом нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних на засідання для обрання запобіжного заходу.

Джерело: трансляція засідання 17 лютого

Деталі: Рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко.

Правоохоронці мають забезпечити присутність Кузьміних на судовому засіданні, яке призначено на 10.00 24 лютого, якщо той не з’явиться сам.

На засіданні у четвер адвокат Лариса Криворучко повідомила, що її підопічний перебуває на лікуванні і з'явитися у суд не може. 

Прокурор заперечив, що сторона захисту не надала вагомих доказів відсутності Кузьміних, адже за законом особа не можу бути присутньою на засіданні суду, у випадку тяжкої хвороби, перебуванні на лікуванні в медичному закладі у випадку, якщо не може його залишити та, якщо вагітна.

Що передувало: Суд тричі не зміг обрати запобіжний захід Кузьміних: спочатку "не міг встановити" особу затриманого, потім переніс засідання, на яке нардеп не з'явився, надіславши "пояснення", що не отримав повістку.

Антикорупційники просять арештувати нардепа на 60 діб з альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).

Передісторія:

  • 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
  • 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
  • 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа "Слуги народу".
  • Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.
  • Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.
  • 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку. 

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