Справа про хабар "слуги": ВАКС ухвалив примусово доставити Кузьміних до суду
Вищий актикорупційний суд постановив здійснити привід підозрюваного у зловживанні впливом нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних на засідання для обрання запобіжного заходу.
Джерело: трансляція засідання 17 лютого
Деталі: Рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко.
Правоохоронці мають забезпечити присутність Кузьміних на судовому засіданні, яке призначено на 10.00 24 лютого, якщо той не з’явиться сам.
На засіданні у четвер адвокат Лариса Криворучко повідомила, що її підопічний перебуває на лікуванні і з'явитися у суд не може.
Прокурор заперечив, що сторона захисту не надала вагомих доказів відсутності Кузьміних, адже за законом особа не можу бути присутньою на засіданні суду, у випадку тяжкої хвороби, перебуванні на лікуванні в медичному закладі у випадку, якщо не може його залишити та, якщо вагітна.
Що передувало: Суд тричі не зміг обрати запобіжний захід Кузьміних: спочатку "не міг встановити" особу затриманого, потім переніс засідання, на яке нардеп не з'явився, надіславши "пояснення", що не отримав повістку.
Антикорупційники просять арештувати нардепа на 60 діб з альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).
Передісторія:
- 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
- 2 лютого НАБУ оприлюднило відеозапис розмови нардепа Кузьміних щодо отримання "відкатів" за укладення тендерів на медобладнання, а також із моментом отримання хабаря.
- 3 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа "Слуги народу".
- Кузьміних попросив "Слугу народу" тимчасово виключити його із фракції, поки триває розслідування щодо нього.
- Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.
- 7 лютого НАБУ і САП затримали чинного нардепа Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, і його було знято з розшуку.