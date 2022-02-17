Справа про хабар "слуги": ВАКС ухвалив примусово доставити Кузьміних до суду

Вищий актикорупційний суд постановив здійснити привід підозрюваного у зловживанні впливом нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних на засідання для обрання запобіжного заходу.

Джерело: трансляція засідання 17 лютого

Деталі: Рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко.

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Правоохоронці мають забезпечити присутність Кузьміних на судовому засіданні, яке призначено на 10.00 24 лютого, якщо той не з’явиться сам.

На засіданні у четвер адвокат Лариса Криворучко повідомила, що її підопічний перебуває на лікуванні і з'явитися у суд не може.

Прокурор заперечив, що сторона захисту не надала вагомих доказів відсутності Кузьміних, адже за законом особа не можу бути присутньою на засіданні суду, у випадку тяжкої хвороби, перебуванні на лікуванні в медичному закладі у випадку, якщо не може його залишити та, якщо вагітна.

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Що передувало: Суд тричі не зміг обрати запобіжний захід Кузьміних: спочатку "не міг встановити" особу затриманого, потім переніс засідання, на яке нардеп не з'явився, надіславши "пояснення", що не отримав повістку.

Антикорупційники просять арештувати нардепа на 60 діб з альтернативою внесення застави у 49 620 грн (максимум за кваліфікацією статті).

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