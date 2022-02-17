Дело о взятке "слуги": ВАКС постановил принудительно доставить Кузьминых в суд

Высший актикоррупционный суд постановил осуществить привод подозреваемого в злоупотреблении влиянием нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых на заседание для избрания меры пресечения.

Источник: трансляция заседания 17 февраля

Детали: Решение принял судья Олег Ткаченко.

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Правоохранители должны обеспечить присутствие Кузьминых на судебном заседании, которое назначено на 10:00 24 февраля, если тот не явится сам.

На заседании в четверг адвокат Лариса Криворучко сообщила, что ее подопечный находится на лечении и явиться в суд не может.

Прокурор возразил, что сторона защиты не предоставила весомых доказательств отсутствия Кузьминых, ведь по закону лицо не могу присутствовать на заседании суда, в случае тяжелой болезни, пребывания на лечении в медицинском учреждении в случае, если не может его оставить и, в случае беременности.

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Что предшествовало: Суд трижды не смог избрать меру пресечения Кузьминых: сначала "не мог установить" личность задержанного, затем перенес заседание, на которое нардеп не явился, прислав "объяснение", что не получил повестку.

Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации инкриминируемой статьи).

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