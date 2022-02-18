Україна просить друзів у “Норманді” посилити місію ОБСЄ через “вкиди” Росії

Україна просить Німеччину та Францію, які є учасниками нормандського процесу, делегувати своїх представників у Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка працює на сході України.

Джерело: віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 18 лютого

Пряма мова: "Ми звернулися до наших партнерів із Німеччини та Франції, щоб вони допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію.

Як ви знаєте, Російська Федерація вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію так би мовити агресією з української сторони.

Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до учасників "Норманді" і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію".

Деталі: Верещук наголосила, що українська сторона допускає спостережну місію ОБСЄ на всі точки зони конфлікту, які потрібні.

Київ готовий долучити до процесу і Червоний Хрест, і "всі спостережні місії, які є", і міжнародних журналістів.

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