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Україна просить друзів у “Норманді” посилити місію ОБСЄ через “вкиди” Росії

Олена РощінаП'ятниця, 18 лютого 2022, 19:26
Україна просить друзів у “Норманді” посилити місію ОБСЄ через “вкиди” Росії
Прапори членів "Нормнадскього формату", фото Getty Images

Україна просить Німеччину та Францію, які є учасниками нормандського процесу, делегувати своїх представників у Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка працює на сході України. 

Джерело: віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 18 лютого

Пряма мова: "Ми звернулися до наших партнерів із Німеччини та Франції, щоб вони допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію. 

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Як ви знаєте, Російська Федерація вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію так би мовити агресією з української сторони. 

Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до учасників "Норманді" і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію".

Деталі: Верещук наголосила, що українська сторона допускає спостережну місію ОБСЄ на всі точки зони конфлікту, які потрібні. 

ВІДЕО ДНЯ

Київ готовий долучити до процесу і Червоний Хрест, і "всі спостережні місії, які є", і міжнародних журналістів. 

Передісторія

  • Минулого тижня окремі держави-учасниці ОБСЄ через ризик вторгнення Росії в Україну почали відкликати з України своїх представників, відряджених на службу до Спеціальної моніторингової місії (СММ ОБСЄ). Про це стало відомо 13 лютого.
  • Цього тижня на Донбасі почалося загострення, а з Росії та ОРДЛО поширюють чутки про нібито підготовку Україною наступу на окуповані території, хоча саме Росія зосередила майже 150 тисяч військових біля українських кордонів.
  • 17 лютого на сході України різко зросла кількість обстрілів – до 50-ти за день: обстріляли навіть дитсадок та ліцей. Бойовики звинуватили Україну в провокаціях, Україна звинуватила в цьому ж бойовиків. 
  • 18 лютого ватажки ОРДЛО під фейковим приводом заявили про початок евакуації сотень тисяч людей  із підконтрольних Росії територій Донбасу на територію РФ.
  • Згодом російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі Донецька, нібито вибухнув автомобіль на парковці біля "будинку уряду". Але джерела УП серед місцевих мешканців нічого не чули.

Теми: ДонбасОБСЄНімеччинаФранція
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