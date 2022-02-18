Україна просить друзів у “Норманді” посилити місію ОБСЄ через “вкиди” Росії

Україна просить Німеччину та Францію, які є учасниками нормандського процесу, делегувати своїх представників у Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка працює на сході України.

Джерело: віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 18 лютого

Пряма мова: "Ми звернулися до наших партнерів із Німеччини та Франції, щоб вони допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію.

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Як ви знаєте, Російська Федерація вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію так би мовити агресією з української сторони.

Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до учасників "Норманді" і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію".

Деталі: Верещук наголосила, що українська сторона допускає спостережну місію ОБСЄ на всі точки зони конфлікту, які потрібні.

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Київ готовий долучити до процесу і Червоний Хрест, і "всі спостережні місії, які є", і міжнародних журналістів.

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