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Україна просить друзів у “Норманді” посилити місію ОБСЄ через “вкиди” Росії

Олена РощінаП'ятниця, 18 лютого 2022, 20:26
Прапори членів "Нормнадскього формату", фото Getty Images

Україна просить Німеччину та Францію, які є учасниками нормандського процесу, делегувати своїх представників у Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка працює на сході України. 

Джерело: віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу 18 лютого

Пряма мова: "Ми звернулися до наших партнерів із Німеччини та Франції, щоб вони допомогли посилити моніторингову місію ОБСЄ, позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію. 

Як ви знаєте, Російська Федерація вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію так би мовити агресією з української сторони. 

Нам потрібна незалежна верифікація. Саме тому ми звернулися до учасників "Норманді" і просимо Німеччину і Францію якомога швидше вирішити питання з наданням представників в СММ ОБСЄ, які будуть незалежно оцінювати ситуацію".

Деталі: Верещук наголосила, що українська сторона допускає спостережну місію ОБСЄ на всі точки зони конфлікту, які потрібні. 

Київ готовий долучити до процесу і Червоний Хрест, і "всі спостережні місії, які є", і міжнародних журналістів. 

Передісторія

  • Минулого тижня окремі держави-учасниці ОБСЄ через ризик вторгнення Росії в Україну почали відкликати з України своїх представників, відряджених на службу до Спеціальної моніторингової місії (СММ ОБСЄ). Про це стало відомо 13 лютого.
  • Цього тижня на Донбасі почалося загострення, а з Росії та ОРДЛО поширюють чутки про нібито підготовку Україною наступу на окуповані території, хоча саме Росія зосередила майже 150 тисяч військових біля українських кордонів.
  • 17 лютого на сході України різко зросла кількість обстрілів – до 50-ти за день: обстріляли навіть дитсадок та ліцей. Бойовики звинуватили Україну в провокаціях, Україна звинуватила в цьому ж бойовиків. 
  • 18 лютого ватажки ОРДЛО під фейковим приводом заявили про початок евакуації сотень тисяч людей  із підконтрольних Росії територій Донбасу на територію РФ.
  • Згодом російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі Донецька, нібито вибухнув автомобіль на парковці біля "будинку уряду". Але джерела УП серед місцевих мешканців нічого не чули.

Теми: ДонбасОБСЄНімеччинаФранція
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