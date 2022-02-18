Украина просит друзей в "Норманди" усилить миссию ОБСЕ из-за "вбросов" России

Украина просит Германию и Францию, которые участвуют в нормандском процессе, делегировать своих представителей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая работает на востоке Украины.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 18 февраля

Прямая речь: "Мы обратились к нашим партнерам из Германии и Франции, чтобы они помогли усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, поскольку нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию.

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Как вы знаете, Российская Федерация прибегает к информационным вбросам, объясняя свою агрессию так сказать агрессией с украинской стороны.

Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к участникам "Норманди" и просим Германию и Францию ​​как можно скорее решить вопрос с предоставлением представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию".

Детали: Верещук подчеркнула, что украинская сторона допускает наблюдательную миссию ОБСЕ на все точки зоны конфликта, которые нужны.

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Киев готов приобщить к процессу и Красный Крест, и "все наблюдательные миссии, которые есть", и международных журналистов.

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