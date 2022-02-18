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Украина просит друзей в "Норманди" усилить миссию ОБСЕ из-за "вбросов" России

Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 20:26
Флаги членов "Нормандского формата", фото Getty Images

Украина просит Германию и Францию, которые участвуют в нормандском процессе, делегировать своих представителей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая работает на востоке Украины.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге 18 февраля

Прямая речь: "Мы обратились к нашим партнерам из Германии и Франции, чтобы они помогли усилить мониторинговую миссию ОБСЕ, поскольку нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию.

Как вы знаете, Российская Федерация прибегает к информационным вбросам, объясняя свою агрессию так сказать агрессией с украинской стороны.

Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к участникам "Норманди" и просим Германию и Францию ​​как можно скорее решить вопрос с предоставлением представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию".

Детали: Верещук подчеркнула, что украинская сторона допускает наблюдательную миссию ОБСЕ на все точки зоны конфликта, которые нужны.

Киев готов приобщить к процессу и Красный Крест, и "все наблюдательные миссии, которые есть", и международных журналистов.

Предыстория:

  • На прошлой неделе отдельные государства-участники ОБСЕ из-за риска вторжения России в Украину начали отзывать из Украины своих представителей, отправленных на службу в Специальную мониторинговую миссию (СММ ОБСЕ). Об этом стало известно 13 февраля.
  • На этой неделе на Донбассе началось обострение, а из России и ОРДЛО распространяют слухи о якобы подготовке Украиной наступления на оккупированные территории, хотя именно Россия сосредоточила почти 150 тысяч военных у украинских границ.
  • 17 февраля на востоке Украины резко возросло количество обстрелов – до 50-ти за день: обстреляли даже детсад и лицей. Боевики обвинили Украину в провокациях, Украина обвинила в этом боевиков.
  • 18 февраля главари ОРДЛО под фейковым предлогом заявили о начале эвакуации сотен тысяч людей с подконтрольных России территорий Донбасса на территорию РФ.
  • Позже российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре Донецка, якобы взорвался автомобиль на парковке у  "дома правительства". Но источники УП среди местных жителей ничего не слышали.

Темы: ДонбассОБСЕГерманияФранция


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