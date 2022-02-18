Нідерланди передадуть Україні оборонне озброєння – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував уряду Нідерландів за рішення про передачу Україні озброєння оборонного призначення.

Джерело: Денис Шмигаль у Twitter

Пряма мова Шмигаля: "Щиро вдячний прем'єр-міністру Марку Рютте та уряду Нідерландів за важливе рішення надати Україні озброєння оборонного призначення. Ми високо цінуємо внесок Нідерландів у посилення безпеки України та Європи".

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Деталі: 18 лютого уряд Нідерландів вирішив надати Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси, радари, каски ти протиосколкові жилети.

Раніше низка країн надала Україні озброєння оборонного характеру у зв'язку з загрозою нового витка агресії Росії проти України чи повномасштабного вторгнення.

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