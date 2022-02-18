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Нідерланди передадуть Україні оборонне озброєння – Шмигаль

Олена РощінаП'ятниця, 18 лютого 2022, 20:47
Нідерланди передадуть Україні оборонне озброєння – Шмигаль
Денис Шмигаль, фото КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував уряду Нідерландів за рішення про передачу Україні озброєння оборонного призначення.

Джерело: Денис Шмигаль у Twitter

Пряма мова Шмигаля: "Щиро вдячний прем'єр-міністру Марку Рютте та уряду Нідерландів за важливе рішення надати Україні озброєння оборонного призначення. Ми високо цінуємо внесок Нідерландів у посилення безпеки України та Європи".

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Деталі: 18 лютого уряд Нідерландів вирішив надати Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси, радари, каски ти протиосколкові жилети.

Раніше низка країн надала Україні озброєння оборонного характеру у зв'язку з загрозою нового витка агресії Росії проти України чи повномасштабного вторгнення. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 11 лютого США спрямували до України 15 літаків із військовою допомогою загальною вагою понад 1200 тон – зокрема, "Джавеліни" (Javelin). Протитанкові ракети "Javelin" надала і Естонія. Оборонне озброєння надала Україні Велика Британія – зокрема NLAW. Литва надала ПЗРК "Стінгер" (Stinger). Канада надала нелетальне озброєння. 
  • 12 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Українські воїни вже пройшли навчання і готові застосовувати всі засоби для захисту.
  • У парламенті Німеччини 17 лютого відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про негайне надання Києву оборонного озброєння.

Теми: зброяНідерландиШмигаль
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