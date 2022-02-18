Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль

Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 20:47
Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Нидерландов за решение о передаче Украине вооружения оборонного назначения.

Источник: Денис Шмыгаль в Twitter

Прямая речь Шмыгаля: "Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения. Мы высоко ценим вклад Нидерландов в усиление безопасности Украины и Европы".

Реклама:

Детали: 18 февраля правительство Нидерландов решило предоставить Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, каски ты осколочные жилеты.

Ранее ряд стран предоставили Украине вооружение оборонного характера в связи с угрозой нового витка агрессии России против Украины или полномасштабного вторжения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По состоянию на 11 февраля США направили в Украину 15 самолетов с военной помощью общим весом более 1200 тонн – в частности, "Джавелины" (Javelin). Противотанковые ракеты "Javelin" предоставила и Эстония. Оборонное вооружение предоставила Украине Великобритания – в частности, NLAW. Литва предоставила ПЗРК "Стингер" (Stinger). Канада предоставила нелетальное вооружение.
  • 12 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за месяц от разных стран получено почти 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Украинские воины уже прошли обучение и готовы применять все средства для защиты.
  • В парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.

Темы: оружиеНидерландыШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
оружие
Украина атакует наземные цели модернизированными противокорабельными "Нептунами" – Newsweek
Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: