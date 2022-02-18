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Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль

Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 21:47
Денис Шмыгаль, фото КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Нидерландов за решение о передаче Украине вооружения оборонного назначения.

Источник: Денис Шмыгаль в Twitter

Прямая речь Шмыгаля: "Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения. Мы высоко ценим вклад Нидерландов в усиление безопасности Украины и Европы".

Детали: 18 февраля правительство Нидерландов решило предоставить Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, каски ты осколочные жилеты.

Ранее ряд стран предоставили Украине вооружение оборонного характера в связи с угрозой нового витка агрессии России против Украины или полномасштабного вторжения.

Предыстория:

  • По состоянию на 11 февраля США направили в Украину 15 самолетов с военной помощью общим весом более 1200 тонн – в частности, "Джавелины" (Javelin). Противотанковые ракеты "Javelin" предоставила и Эстония. Оборонное вооружение предоставила Украине Великобритания – в частности, NLAW. Литва предоставила ПЗРК "Стингер" (Stinger). Канада предоставила нелетальное вооружение.
  • 12 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за месяц от разных стран получено почти 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Украинские воины уже прошли обучение и готовы применять все средства для защиты.
  • В парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.

Темы: оружиеНидерландыШмыгаль


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