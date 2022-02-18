Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Нидерландов за решение о передаче Украине вооружения оборонного назначения.

Источник: Денис Шмыгаль в Twitter

Прямая речь Шмыгаля: "Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения. Мы высоко ценим вклад Нидерландов в усиление безопасности Украины и Европы".

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Детали: 18 февраля правительство Нидерландов решило предоставить Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, каски ты осколочные жилеты.

Ранее ряд стран предоставили Украине вооружение оборонного характера в связи с угрозой нового витка агрессии России против Украины или полномасштабного вторжения.

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