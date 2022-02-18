Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль
Пятница, 18 февраля 2022, 21:47
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Нидерландов за решение о передаче Украине вооружения оборонного назначения.
Источник: Денис Шмыгаль в Twitter
Прямая речь Шмыгаля: "Искренне благодарен премьер-министру Марку Рютте и правительству Нидерландов за важное решение предоставить Украине вооружение оборонного назначения. Мы высоко ценим вклад Нидерландов в усиление безопасности Украины и Европы".
Детали: 18 февраля правительство Нидерландов решило предоставить Украине снайперские винтовки, боеприпасы, радары, каски ты осколочные жилеты.
Ранее ряд стран предоставили Украине вооружение оборонного характера в связи с угрозой нового витка агрессии России против Украины или полномасштабного вторжения.
Предыстория:
- По состоянию на 11 февраля США направили в Украину 15 самолетов с военной помощью общим весом более 1200 тонн – в частности, "Джавелины" (Javelin). Противотанковые ракеты "Javelin" предоставила и Эстония. Оборонное вооружение предоставила Украине Великобритания – в частности, NLAW. Литва предоставила ПЗРК "Стингер" (Stinger). Канада предоставила нелетальное вооружение.
- 12 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за месяц от разных стран получено почти 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Украинские воины уже прошли обучение и готовы применять все средства для защиты.
- В парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.