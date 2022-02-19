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У Венедіктової зафіксували дати створення звернень ватажків ОРДЛО щодо евакуації

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 14:06

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення файлів із оголошенням ватажками ОРДЛО евакуації до Росії.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Дослівно:  "Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору.

Чому це важливо – тому що пізніше ми обов’язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду. А для того, щоб це відбулося не тільки в стінах українських судів, але і в закордонних інституціях, ми маємо поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно".

Деталі: Венедіктова додала, що органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне.

Що передувало: Відеозвернення ватажків "ДНР" Дениса Пушиліна та "ЛНР" Леоніда Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.

Передісторія:

  • Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії. Він також закликав усіх чоловіків в ОРЛО, здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своєї землі".
  • Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів. 

Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораДНРЛНР
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