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У Венедиктовой зафиксировали даты создания обращений главарей ОРДЛО об эвакуации

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 13:06

Офис генпрокурора зафиксировал даты создания файлов с объявлением главарями ОРДЛО эвакуации в Россию.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "Прокуроры зафиксировали даты создание файлов корректно и с криминально-процессуальной точки зрения.

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Почему это важно – потому что позже мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, кто срежиссировал этот театр абсурда. А для того, чтобы это произошло не только в стенах украинских судов, но и в зарубежных институтах, мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно".

Детали: Венедиктова добавила, что органы украинской прокуратуры заставят всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное.

Что предшествовало: Видео-обращения главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.

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Предыстория:

  • Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
  • Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".
  • Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораДНРЛНР
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