Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Венедиктовой зафиксировали даты создания обращений главарей ОРДЛО об эвакуации

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 14:06

Офис генпрокурора зафиксировал даты создания файлов с объявлением главарями ОРДЛО эвакуации в Россию.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "Прокуроры зафиксировали даты создание файлов корректно и с криминально-процессуальной точки зрения.

Почему это важно – потому что позже мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, кто срежиссировал этот театр абсурда. А для того, чтобы это произошло не только в стенах украинских судов, но и в зарубежных институтах, мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно".

Детали: Венедиктова добавила, что органы украинской прокуратуры заставят всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное.

Что предшествовало: Видео-обращения главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.

Предыстория:

  • Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
  • Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".
  • Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораДНРЛНР


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Венедиктова
Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу УП
Венедиктова зовет Ярославского в Украину: Обещаю, все будет по закону
Полиция поймала одного из нападавших на советника Венедиктовой
Последние новости
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
09:23
Против украинцев началась фишинговая атака, врагу нужны данные – Госспецсвязи
09:01
видеоУкраинские защитники сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем
Все новости...