У Байдена порівняли Путіна з лисицею в курнику після заяв про Україну

В адміністрації президента США Джозефа Байдена порівняли російського президента Володимира Путіна з лисицею в курнику після того, як він заявив про загрозу для Росії з боку України через імовірне підключення НАТО до війни.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 1 лютого

Пряма мова: "Секретар Блінкен використовував деякі з цих аналогій раніше, але коли лисиця кричить із даху курника, що вона боїться курей, – що, по суті, вони (росіяни – ред.) роблять, – цей страх не подається як констатація факту. І коли ви бачите, як президент Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це не слід розглядати як констатацію факту.

Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця. Ми бачили нарощування військ на кордоні. Ми бачили, як вони перекинули війська до Білорусі, на інший кордон.

І наша роль у Сполучених Штатах полягає в тому, щоб працювати з іншими країнами по всьому світу, щоб тримати ці кордони для дипломатії відкритими, тому що, безсумнівно, ми віддаємо перевагу деескалації та запобіганню вторгненню.

Але це рішення має прийняти президент Путін".

Деталі: Псакі нагадала, що Росія тримає 100 тисяч військових на кордоні з Україною і є агресором, тому США працюють із країнами НАТО, щоб забезпечити їхню безпеку.

При цьому речниця Білого дому наголосила, "двері в дипломатію залишаються відкритими", а деескалація ​​полегшить просування дипломатичним шляхом.

Пряма мова: "Ми не знаємо, яке рішення прийме президент Путін. Хоча ми бачили нарощування військ на кордоні, наш держсекретар Тоні Блінкен розмовляв сьогодні (1 лютого – ред.) вранці із міністром закордонних справ (Росії) Лавровим, і він підтвердив наші зобов’язання та відкритість для подальшого дипломатичного шляху".

Деталі: Псакі також підтвердила, що президент Джо Байден може поспілкуватися з президентом Володимиром Путіним, якщо це буде "найконструктивнішим кроком" для просування вперед, але поки що спілкування відбувається на рівні держсекретаря та його російського колеги.

Реакція: Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на аналогію американців: "Традиційно Росію завжди з ведмедем порівнювали. За всього бажання він на дах курника залізти не може – він надто великий і важкий для цього".

Цьому передувало: 1 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі вступу України в НАТО можливий сценарій, коли РФ доведеться воювати з Альянсом за окупований півострів Крим.

Раніше Росія вимагала від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом НАТО, і обурилася, що США та Альянс "проігнорували" цю її вимогу. Замість "гарантій безпеки" США й НАТО закликали Росію до деескалації у відношенні до України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Москва більше не може миритися зі "вторгненням НАТО" в Україну і вважає за необхідне залишити свої війська біля її кордону.

США й Велика Британія почали постачати Україні зброю для оборони в разі нападу Росії, Латвія та Польща також планують надати озброєння.