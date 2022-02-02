У Байдена порівняли Путіна з лисицею в курнику після заяв про Україну

В адміністрації президента США Джозефа Байдена порівняли російського президента Володимира Путіна з лисицею в курнику після того, як він заявив про загрозу для Росії з боку України через імовірне підключення НАТО до війни.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 1 лютого

Пряма мова: "Секретар Блінкен використовував деякі з цих аналогій раніше, але коли лисиця кричить із даху курника, що вона боїться курей, – що, по суті, вони (росіяни – ред.) роблять, – цей страх не подається як констатація факту. І коли ви бачите, як президент Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це не слід розглядати як констатацію факту.

Реклама:

Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця. Ми бачили нарощування військ на кордоні. Ми бачили, як вони перекинули війська до Білорусі, на інший кордон.

І наша роль у Сполучених Штатах полягає в тому, щоб працювати з іншими країнами по всьому світу, щоб тримати ці кордони для дипломатії відкритими, тому що, безсумнівно, ми віддаємо перевагу деескалації та запобіганню вторгненню.

Але це рішення має прийняти президент Путін".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Псакі нагадала, що Росія тримає 100 тисяч військових на кордоні з Україною і є агресором, тому США працюють із країнами НАТО, щоб забезпечити їхню безпеку.

При цьому речниця Білого дому наголосила, "двері в дипломатію залишаються відкритими", а деескалація ​​полегшить просування дипломатичним шляхом.

Пряма мова: "Ми не знаємо, яке рішення прийме президент Путін. Хоча ми бачили нарощування військ на кордоні, наш держсекретар Тоні Блінкен розмовляв сьогодні (1 лютого – ред.) вранці із міністром закордонних справ (Росії) Лавровим, і він підтвердив наші зобов’язання та відкритість для подальшого дипломатичного шляху".

Деталі: Псакі також підтвердила, що президент Джо Байден може поспілкуватися з президентом Володимиром Путіним, якщо це буде "найконструктивнішим кроком" для просування вперед, але поки що спілкування відбувається на рівні держсекретаря та його російського колеги.

Реакція: Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на аналогію американців: "Традиційно Росію завжди з ведмедем порівнювали. За всього бажання він на дах курника залізти не може – він надто великий і важкий для цього".

Цьому передувало: 1 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі вступу України в НАТО можливий сценарій, коли РФ доведеться воювати з Альянсом за окупований півострів Крим.

Раніше Росія вимагала від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом НАТО, і обурилася, що США та Альянс "проігнорували" цю її вимогу. Замість "гарантій безпеки" США й НАТО закликали Росію до деескалації у відношенні до України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Москва більше не може миритися зі "вторгненням НАТО" в Україну і вважає за необхідне залишити свої війська біля її кордону.

США й Велика Британія почали постачати Україні зброю для оборони в разі нападу Росії, Латвія та Польща також планують надати озброєння.