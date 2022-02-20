Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський і Макрон виступають за негайне скликання ТКГ і режим тиші

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 14:38
Зеленський і Макрон виступають за негайне скликання ТКГ і режим тиші
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон виступають за невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи та запровадження режиму тиші в районі ООС.

Джерело: Зеленський у Twitter, Європейська правда

Деталі: Зеленський провів другу за вихідні розмову з Макроном.

Реклама:

Дослівно Зеленський: "У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли.

Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші".

Більше деталей: Як повідомляє французький телеканал BFM, розмова Зеленського з Макроном тривала пів години.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим Макрон поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним, розмова тривала 1 годину 45 хвилин.

Що передувало: Зеленський і Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України у суботу.

Росія вже двічі проігнорувала позачергове зібрання ТКГ, – ввечері 18 лютого і вранці 19 лютого, – тоді як із 17 лютого на Донбасі різко зросла кількість обстрілів, а бойовики заявили про мобілізацію чоловіків та евакуацію жінок, дітей та літніх людей. 

Теми: ЗеленськийМакрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: