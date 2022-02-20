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Зеленський і Макрон виступають за негайне скликання ТКГ і режим тиші

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 15:38
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон виступають за невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи та запровадження режиму тиші в районі ООС.

Джерело: Зеленський у Twitter, Європейська правда

Деталі: Зеленський провів другу за вихідні розмову з Макроном.

Дослівно Зеленський: "У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли.

Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші".

Більше деталей: Як повідомляє французький телеканал BFM, розмова Зеленського з Макроном тривала пів години.

Перед цим Макрон поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним, розмова тривала 1 годину 45 хвилин.

Що передувало: Зеленський і Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на сході України у суботу.

Росія вже двічі проігнорувала позачергове зібрання ТКГ, – ввечері 18 лютого і вранці 19 лютого, – тоді як із 17 лютого на Донбасі різко зросла кількість обстрілів, а бойовики заявили про мобілізацію чоловіків та евакуацію жінок, дітей та літніх людей. 

Теми: ЗеленськийМакрон
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