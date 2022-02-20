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Зеленский и Макрон выступают за немедленный созыв ТКГ и режим тишины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 15:38
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы и введение режима тишины в районе ООС.

Источник: Зеленский в Twitter, Европейская правда

Детали: Зеленский провел второй за выходные разговор с Макроном.

Дословно Зеленский: "В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах.

Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины".

Больше деталей: Как сообщает французский телеканал BFM, разговор Зеленского с Макроном длился полчаса.

Перед этим Макрон пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, разговор длился 1 час 45 минут.

Что предшествовало: Зеленский и Макрон провели телефонный разговор о ситуации на востоке Украины в субботу.

Россия уже дважды проигнорировала внеочередное собрание ТКГ – вечером 18 февраля и утром 19 февраля – тогда как с 17 февраля на Донбассе резко возросло количество обстрелов, а боевики заявили о мобилизации мужчин и эвакуации женщин, детей и пожилых людей.

Темы: ЗеленскийМакрон


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