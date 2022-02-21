Путин решает судьбу ОРДЛО на Совбезе. Козак заявил: "Донбасс Украине не нужен"

Президент России Владимир Путин собрал Совбез РФ, на котором может решить, как быть дальше с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и как действовать в отношении Украины.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза РФ

Детали: Путин сказал, что не спрашивал ранее мнения членов Совбеза – и попросил их высказаться.

Президент РФ повторил пропагандистский тезис о том, что часть Донбасса не признала "переворот" в Украине, а Киев якобы "издевается" над людьми в ОРДЛО.

При этом Путин переходил с темы ОРДЛО на тему расширения НАТО и настаивал, что требует "уступки" от Запада в виде обещания вообще не принимать Украину в Альянс, а не отложить это решение.

После министра иностранных дел Сергея Лаврова выступил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который представляет РФ в переговорном процессе по конфликту.

Козак заявил, что Минские соглашения Киев не выполняет, а Донбасс якобы Украине "не нужен".

Прямая речь Козака: "Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях. Делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию и политическую ответственность.., и экономическую ответственность за содержание Донбасса".

Детали: Козак утверждает, что у Украины якобы "вызывает ступор" любой вопрос о том, как Киев смотрит на то, чтобы "на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, под контроль правительства Украины". "Просто молчат, опускают глаза", – заявил он.

Украина все 8 лет конфликта стремится вернуть оккупированные территории под свой контроль дипломатическим путем, путем переговоров. Однако украинская сторона не принимает российские условия, которые нарушают ее суверенитет и предполагают изменение государственного устройства.

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