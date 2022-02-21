Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві поліція оточила маєток Медведчука

Денис КарловськийПонеділок, 21 лютого 2022, 17:51
У Києві поліція оточила маєток Медведчука
Віктор Медведчук. Фото: сайт опзж

Біля будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука чергує поліція, а також перекрили прилеглу вулицю.

Джерело: Слідство.Інфо, джерела "Української правди" в правоохорнних органах, telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Деталі: За словами журналістів, біля будинку чергують близько тридцяти поліцейських та осіб охорони. Поліцейські обшукують автівки довкола з ліхтариками та перекрили рух вулицею, що прилягає до будинку Медведчука.

Реклама:

За інформацією видання, удень 21 лютого до маєтку прибуло кілька автомобілів та мінівенів, на які нібито вантажили майно нардепа, зокрема бронежилети та зброю.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, силовикам надійшла оперативна інформація про підозрілий рух біля будинку Медведчука. На місце направили кілька екіпажів поліції – простежити, щоб фігурант залишався під домашнім арештом, як це постановив суд.

Геращенко повідомив УП, що поліція не підтвердила інформацію, що Медведчук порушував умови домашнього арешту. За словами радника міністра, нардеп перебуває вдома.

ВІДЕО ДНЯ
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Фото: слідство.інфо
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Фото: слідство інфо

Передісторія:

  • Раніше Печерський районний суд у місті Києві продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Медведчука підозрюють в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
  • Хрещеним батьком доньки Медведчука Дарини є президент Росії Володимир Путін. У Медведчука та Путіна, попри анексію Криму Росією та війну на Донбасі, зберігаються досить тісні особисті контакти. Зокрема Медведчук прилітав до окупованого Криму в той самий час, коли там був Путін, а також літав до Москви напряму, незважаючи на те, що український уряд заборонив здійснювати пряме авіасполучення між РФ та Україною.

Теми: МедведчукОПЗЖКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: