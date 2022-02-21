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У Києві поліція оточила маєток Медведчука

Денис КарловськийПонеділок, 21 лютого 2022, 18:51
Віктор Медведчук. Фото: сайт опзж

Біля будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука чергує поліція, а також перекрили прилеглу вулицю.

Джерело: Слідство.Інфо, джерела "Української правди" в правоохорнних органах, telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Деталі: За словами журналістів, біля будинку чергують близько тридцяти поліцейських та осіб охорони. Поліцейські обшукують автівки довкола з ліхтариками та перекрили рух вулицею, що прилягає до будинку Медведчука.

За інформацією видання, удень 21 лютого до маєтку прибуло кілька автомобілів та мінівенів, на які нібито вантажили майно нардепа, зокрема бронежилети та зброю.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, силовикам надійшла оперативна інформація про підозрілий рух біля будинку Медведчука. На місце направили кілька екіпажів поліції – простежити, щоб фігурант залишався під домашнім арештом, як це постановив суд.

Геращенко повідомив УП, що поліція не підтвердила інформацію, що Медведчук порушував умови домашнього арешту. За словами радника міністра, нардеп перебуває вдома.

Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Фото: слідство.інфо
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Екіпаж поліції біля будинку Медведчука
Фото: слідство інфо

Передісторія:

  • Раніше Печерський районний суд у місті Києві продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Медведчука підозрюють в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.
  • Хрещеним батьком доньки Медведчука Дарини є президент Росії Володимир Путін. У Медведчука та Путіна, попри анексію Криму Росією та війну на Донбасі, зберігаються досить тісні особисті контакти. Зокрема Медведчук прилітав до окупованого Криму в той самий час, коли там був Путін, а також літав до Москви напряму, незважаючи на те, що український уряд заборонив здійснювати пряме авіасполучення між РФ та Україною.

Теми: МедведчукОПЗЖКиїв
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