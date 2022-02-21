У Києві поліція оточила маєток Медведчука

Біля будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука чергує поліція, а також перекрили прилеглу вулицю.

Джерело: Слідство.Інфо, джерела "Української правди" в правоохорнних органах, telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Деталі: За словами журналістів, біля будинку чергують близько тридцяти поліцейських та осіб охорони. Поліцейські обшукують автівки довкола з ліхтариками та перекрили рух вулицею, що прилягає до будинку Медведчука.

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За інформацією видання, удень 21 лютого до маєтку прибуло кілька автомобілів та мінівенів, на які нібито вантажили майно нардепа, зокрема бронежилети та зброю.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, силовикам надійшла оперативна інформація про підозрілий рух біля будинку Медведчука. На місце направили кілька екіпажів поліції – простежити, щоб фігурант залишався під домашнім арештом, як це постановив суд.

Геращенко повідомив УП, що поліція не підтвердила інформацію, що Медведчук порушував умови домашнього арешту. За словами радника міністра, нардеп перебуває вдома.

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Екіпаж поліції біля будинку Медведчука Фото: слідство.інфо

Екіпаж поліції біля будинку Медведчука Фото: слідство інфо

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