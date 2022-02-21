В Киеве полиция оцепила дом Медведчука

У дома народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука дежурят полицейские, а также они перекрыли близлежащую улицу.

Источник: Слідство.Інфо, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, telegram-канал советника министра внутренних дел Антона Геращенко

Детали: По словам журналистов, возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчуку улице.

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По информации издания, днем 21 февраля к особняку прибыло несколько автомобилей и минивэнов, на которых якобы грузили имущество нардепа, в том числе бронежилеты и оружие.

По данным источника УП в правоохранительных органах, силовикам поступила оперативная информация о подозрительном движении поблизости дома Медведчука. На место было направлено несколько экипажей полиции – проследить, чтобы фигурант оставался под домашним арестом, как это постановил суд.

Геращенко сообщил УП, что полиция не подтвердила информацию, что Медведчук нарушал условия домашнего ареста. По словам советника министра, нардеп находится дома.

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Экипаж полиции возле дома Медведчука Фото: Слідство.інфо

Экипаж полиции возле особняка Медведчука Фото: Слідство.Інфо

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