Секретар РНБО Олексій Данілов ненадовго вийшов до преси і розповів, що засідання РНБО ще триває і їх перевели у режим роботи 24/7, а позицію України щодо визнання Росією ОРДЛО пізніше озвучить президент.

Джерело: Данілов під час засідання РНБО 21 лютого

Пряма мова: "Засідання РНБО не є закритим. Воно триває. Президент за необхідності збере найближчим часом знову членів РНБО.

Реклама:

Всі члени РНБО знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор перевели в режим роботи 24/7".

Деталі: Данілов також анонсував у найближчі години виступ президента Володимира Зеленського, де буде офіційна реакція Києва на рішення Путіна визнати "Л/ДНР".

Також, за його словами, наразі відбувається потужна інформаційна атака проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Данілов розповів, що під час засідання заслухали Генпрокурора Ірину Венедіктову.

Секретар РНБО зазначив, що держава виконуватиме всі взяті на себе зобов’язання щодо своїх громадян – жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які виявлять бажання переїхати на підконтрольну частину України. За потреби Україна також готова розширити ці зобов'язання.

Після того, як секретар повернувся на засідання РНБО, до ЗМІ вийшов речник Зеленського Сергій Нікіфоров, який повідомив, що у засіданні оголосили перерву.

Передісторія: