Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение
Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Источник: Зеленский в Twitter
Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan.Реклама:— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Детали: Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.
После этого у президента запланированы разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО еще не закрыто, и Совет нацбезопасности перевели в режим работы 24/7.
Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".
Предыстория:
- Российский президент Владимир Путин подписал указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился". Сразу после этого Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
- Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором заявил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.