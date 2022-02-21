Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 23:37
Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.

После этого у президента запланированы разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО еще не закрыто, и Совет нацбезопасности перевели в режим работы 24/7.

Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".

Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин подписал указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился". Сразу после этого Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором заявил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: