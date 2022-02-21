Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение

Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Источник: Зеленский в Twitter

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. Реклама: February 21, 2022

Детали: Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.

После этого у президента запланированы разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО еще не закрыто, и Совет нацбезопасности перевели в режим работы 24/7.

Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".

Предыстория: