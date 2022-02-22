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Зеленский поговорил с Джонсоном и готовит обращение

Катерина ТищенкоВторник, 22 февраля 2022, 00:37
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после заседания СНБО обсудил агрессию России с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Источник: Зеленский в Twitter

Детали: Он также сообщил, что сейчас готовится обращение к украинцам.

После этого у президента запланированы разговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО еще не закрыто, и Совет нацбезопасности перевели в режим работы 24/7.

Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".

Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин подписал указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился". Сразу после этого Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором заявил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.

Темы: Зеленский


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