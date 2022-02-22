У Держдумі розглядають угоду з ОРДЛО: кордони "ЛДНР", військова допомога та бази

Кордони так званих "ЛНР-ДНР" будуть визначені окремими угодами з Росією, РФ обіцяє їм військову допомогу і зможе будувати військові бази на окупованих територіях сходу України, а "ЛДНР" зобов'язуються не вступати в блоки проти РФ.

Джерело: заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко у Держдумі, представляючи документ про ратифікацію договорів про дружбу з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" за дорученням президента Росії

Пряма мова: "Важливий момент. Договір обумовлює намір сторін взаємодіяти у сфері зовнішньої політики, у справі захисту суверенітету, територіальної цілісності та забезпечення безпеки. У тому числі шляхом надання один одному необхідної допомоги, включаючи військову, а також надання права будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

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Передбачено укладання окремих угод про військову співпрацю. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

Обговорено питання врегулювання подвійного громадянства, визнання документів, в'їзду-виїзду та пересування їхньою територією, а також вжиття заходів щодо захисту громадян за кордоном та на територіях сторін".

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Деталі: Руденко додав, що в договорах "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ, "ДНР" та "ЛНР" також визначено "принципи розвитку торговельно-економічних відносин".

Сторони мають намір разом боротися з "тероризмом та екстремізмом".

"Договір укладається терміном на 10 років із можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди, підлягає ратифікації та набуває сили того ж дня після опублікування. Він може бути змінений і доповнений за згодою сторін з ініціативи будь-якої сторони", – підсумував Руденко.

Наступний етап після схвалення договорів у Держдумі – ратифікація їх у Раді Федерації, що відбудеться 22 лютого, додав він.

Цьому передувало: Раніше у Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати так звану "ЛДНР": у межах частини територій Донецької та Луганської областей України, яка вже окупована, чи в межах цих областей повністю – з підконтрольними Києву ділянками.

У незаконних "конституціях" самопроголошених "ЛНР-ДНР" про "кордони" сказано розмито: їхня територія "визначається кордонами, які існували на день утворення" так званих "республік".

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