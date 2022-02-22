У Держдумі розглядають угоду з ОРДЛО: кордони "ЛДНР", військова допомога та бази

Кордони так званих "ЛНР-ДНР" будуть визначені окремими угодами з Росією, РФ обіцяє їм військову допомогу і зможе будувати військові бази на окупованих територіях сходу України, а "ЛДНР" зобов'язуються не вступати в блоки проти РФ.

Джерело: заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко у Держдумі, представляючи документ про ратифікацію договорів про дружбу з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР" за дорученням президента Росії

Пряма мова: "Важливий момент. Договір обумовлює намір сторін взаємодіяти у сфері зовнішньої політики, у справі захисту суверенітету, територіальної цілісності та забезпечення безпеки. У тому числі шляхом надання один одному необхідної допомоги, включаючи військову, а також надання права будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

Передбачено укладання окремих угод про військову співпрацю. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

Обговорено питання врегулювання подвійного громадянства, визнання документів, в'їзду-виїзду та пересування їхньою територією, а також вжиття заходів щодо захисту громадян за кордоном та на територіях сторін".

Деталі: Руденко додав, що в договорах "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ, "ДНР" та "ЛНР" також визначено "принципи розвитку торговельно-економічних відносин".

Сторони мають намір разом боротися з "тероризмом та екстремізмом".

"Договір укладається терміном на 10 років із можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди, підлягає ратифікації та набуває сили того ж дня після опублікування. Він може бути змінений і доповнений за згодою сторін з ініціативи будь-якої сторони", – підсумував Руденко.

Наступний етап після схвалення договорів у Держдумі – ратифікація їх у Раді Федерації, що відбудеться 22 лютого, додав він.

Цьому передувало: Раніше у Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати так звану "ЛДНР": у межах частини територій Донецької та Луганської областей України, яка вже окупована, чи в межах цих областей повністю – з підконтрольними Києву ділянками.

У незаконних "конституціях" самопроголошених "ЛНР-ДНР" про "кордони" сказано розмито: їхня територія "визначається кордонами, які існували на день утворення" так званих "республік".

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