В Госдуме рассматривают соглашение с ОРДЛО: границы "ЛДНР", военная помощь и базы

Границы так называемых "ЛНР-ДНР" будут определены отдельными соглашениями с Россией, РФ обещает им военную помощь и сможет строить военные базы на оккупированных территориях востока Украины, а "ЛДНР" обязуются не встпуать в блоки против РФ.

Источник: заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в Госдуме, представляя документ о ратификации договоров о дружбе с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" по поручению президента России

Прямая речь: "Важный момент. Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности. В том числе, путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную, а также предоставления права строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.

Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательства не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой их них.

Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охраны.

Оговорены вопросы урегулирования двойного гражданства, признания докумнтов, въезда-выезда и передвижения по их территории, а также принятия мер по защите граждан за рубежом и на территориях сторон".

Детали: Руденко добавил, что в договорах "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ, "ДНР" и "ЛНР" также определены "принципы развития торгово-экономических отношений".

Стороны намерены вместе бороться с "терроризмом и экстремизмом".

"Договор заключается сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в тот же день после опубликования. Он может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон по инициативы любой стороны", – подытожил Руденко.

Следующий этап после одобрения договоров в Госдуме – ратификация их в Совете Федерации, которая состоится 22 февраля, добавил он.

Этому предшествовало: Ранее в Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать так называемую "ЛДНР": в пределах уже оккупированной части территорий Донецкой и Луганской областей Украины или в пределах этих областей полностью – с подконтрольными Киеву участками.

В незаконных "конституциях" самопровозглашенных "ЛНР-ДНР" о "границах" сказано размыто: их территория "определяется границами, которые существовали на день образования" так называемых "республик".

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