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Зеленський не вірить у потужну війну Росії проти України

Мазуренко Альона Вівторок, 22 лютого 2022, 12:32
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що широкої ескалації і війни Росії проти України не буде. 

Джерело: прессконференція президентів України і Естонії за підсумками зустрічі 22 лютого

Пряма мова: "Ми віримо у те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації".

Що було раніше: У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ.

Згодом заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.

Зеленський збирається ввести в Україні воєнний стан лише у разі повномасштабного наступу російської армії.

Передісторія: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяУкраїна
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