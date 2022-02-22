Зеленський не вірить у потужну війну Росії проти України
Вівторок, 22 лютого 2022, 11:32
Президент Володимир Зеленський вважає, що широкої ескалації і війни Росії проти України не буде.
Джерело: прессконференція президентів України і Естонії за підсумками зустрічі 22 лютого
Пряма мова: "Ми віримо у те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації".
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Що було раніше: У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ.
Згодом заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.
Зеленський збирається ввести в Україні воєнний стан лише у разі повномасштабного наступу російської армії.
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Передісторія:
- Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
- Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).
- Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".