Зеленський не вірить у потужну війну Росії проти України

Президент Володимир Зеленський вважає, що широкої ескалації і війни Росії проти України не буде.

Джерело: прессконференція президентів України і Естонії за підсумками зустрічі 22 лютого

Пряма мова: "Ми віримо у те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації".

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Що було раніше: У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та РФ.

Згодом заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.

Зеленський збирається ввести в Україні воєнний стан лише у разі повномасштабного наступу російської армії.

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