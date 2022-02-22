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Зеленский не верит в мощную войну России против Украины

Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 11:32
Зеленский не верит в мощную войну России против Украины
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что широкой эскалации и войны России против Украины не будет.

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Эстонии по итогам встречи 22 февраля

Прямая речь: "Мы верим, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации".

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Что было раньше: Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Позже заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

Зеленский намерен ввести в Украине военное положение только в случае полномасштабного наступления российской армии.

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Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
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