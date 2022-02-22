Зеленский не верит в мощную войну России против Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что широкой эскалации и войны России против Украины не будет.

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Эстонии по итогам встречи 22 февраля

Прямая речь: "Мы верим, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации".

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Что было раньше: Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Позже заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

Зеленский намерен ввести в Украине военное положение только в случае полномасштабного наступления российской армии.

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