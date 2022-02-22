Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский не верит в мощную войну России против Украины

Мазуренко Алена Вторник, 22 февраля 2022, 12:32
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что широкой эскалации и войны России против Украины не будет.

Источник: пресс-конференция президентов Украины и Эстонии по итогам встречи 22 февраля

Прямая речь: "Мы верим, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации".

Что было раньше: Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Позже заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский обратился к гражданам России

видеоЗеленский: Мы усилили обороноспособность нашего государства

Новости 23 февраля: чрезвычайное положение в Украине, помощь украинской армии

В ОП завершилась встреча с бизнесменами

Без теста и самоизоляции: Кабмин упростил въезд для украинцев, возвращающихся домой

Кулеба рассказал в ООН, что произойдет в случае нового нападения России

Все новости...
Зеленский
Россия вышла из Минских договоренностей – заявление Зеленского
Зеленский объяснил, когда Украина введет военное положение
Киев рассматривает разрыв дипотношений с Россией – Зеленский
Последние новости
06:05
Начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине – СМИ
05:53
В Киеве и Харькове начались ракетные удары
05:37
В ГОРОДАХ УКРАИНЫ СЛЫШНЫЕ ВЗРЫВЫ
04:55
ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ
04:35
Временно закрыли аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья
04:15
Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – CNN
03:29
ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения
02:54
Кива в эфире РосТВ заявил, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом"
01:55
видеоЗеленский обратился к гражданам России
00:59
видеоЗеленский: Мы усилили обороноспособность нашего государства
Все новости...