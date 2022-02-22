Путін заявив, що він не має плану відновити Росію в межах імперії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру відновлювати свою територію у межах Російської імперії.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 22 лютого

Пряма мова Путіна: "Вчора Росія вирішила визнати суверенітет двох народних республік Донбасу. Відразу хочу сказати, ми бачимо спекуляції на цю тему, на тему того, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності".

Деталі: За словами Путіна, після розпаду Радянського Союзу Росія "визнала нові геополітичні реалії" і "активно працює над зміцненням" своєї взаємодії "з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі".

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