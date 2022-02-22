Путін заявив, що він не має плану відновити Росію в межах імперії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру відновлювати свою територію у межах Російської імперії.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 22 лютого

Пряма мова Путіна: "Вчора Росія вирішила визнати суверенітет двох народних республік Донбасу. Відразу хочу сказати, ми бачимо спекуляції на цю тему, на тему того, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності".

Реклама:

Деталі: За словами Путіна, після розпаду Радянського Союзу Росія "визнала нові геополітичні реалії" і "активно працює над зміцненням" своєї взаємодії "з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі".

Передісторія:

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.

Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України. Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО після ратифікації так званого "договору про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".

22 лютого Держдума РФ та Рада федерації РФ одноголосно ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з окупованими Росією українськими районами ОРДЛО.