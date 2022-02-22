Путін заявив, що він не має плану відновити Росію в межах імперії
Вівторок, 22 лютого 2022, 13:30
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру відновлювати свою територію у межах Російської імперії.
Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 22 лютого
Пряма мова Путіна: "Вчора Росія вирішила визнати суверенітет двох народних республік Донбасу. Відразу хочу сказати, ми бачимо спекуляції на цю тему, на тему того, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності".
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Деталі: За словами Путіна, після розпаду Радянського Союзу Росія "визнала нові геополітичні реалії" і "активно працює над зміцненням" своєї взаємодії "з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі".
Передісторія:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
- Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України. Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО після ратифікації так званого "договору про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".
- 22 лютого Держдума РФ та Рада федерації РФ одноголосно ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з окупованими Росією українськими районами ОРДЛО.
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