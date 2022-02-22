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Путин заявил, что у него нет плана восстановить Россию в границах империи

Вторник, 22 февраля 2022, 13:30

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена восстанавливать свою территорию в границах Российской империи.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Путина на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля

Прямая речь Путина: "Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности".

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Детали: По словам Путина, после распада Советского Союза Россия "признала все новые геополитические реалии" и "активно работает над укреплением" своего взаимодействия "со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве".

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Темы: ПутинРосcияОРДЛОоккупация
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