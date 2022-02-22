Путин заявил, что у него нет плана восстановить Россию в границах империи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена восстанавливать свою территорию в границах Российской империи.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Путина на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля

Прямая речь Путина: "Вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности".

Реклама:

Детали: По словам Путина, после распада Советского Союза Россия "признала все новые геополитические реалии" и "активно работает над укреплением" своего взаимодействия "со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве".

Предыстория:

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.

Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, когда ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".

22 февраля Госдума РФ и Совет федерации РФ единогласно ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с оккупированными Россией украинскими районами ОРДЛО.