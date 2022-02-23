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Блогер Дудь про вторгнення РФ в Україну: Цю владу я не вибирав, її імперський угар я не підтримував

Альона Мазуренко Середа, 23 лютого 2022, 09:59
Блогер Дудь про вторгнення РФ в Україну: Цю владу я не вибирав, її імперський угар я не підтримував
Юрій Дудь, скриншот

Відомий російський журналіст і блогер Юрій Дудь заявив, що владу президента РФ Володимира Путіна він не вибирав і називає главу Росії "імператором, що захопився історією".

Джерело: Instagram Дудя

Пряма мова: "Імператор, що захопився історією. Свита з ампутованою думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир.

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Та й рішення, які вся ця тусовка приймає. Рішення – не ті, щоб конвертувати природні ресурси на благополуччя Воронежа, Камчатки, Нікеля та Заполярного, а щоб багатіти самим і довше в управлінні цих ресурсів залишатися...

Цю владу я не вибирав, її імперський угар я не підтримував.

Весною минулого року у нас вийшов випуск із Михаличем із петербурзького гурту Animal Джаz.

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Відповідаючи на запитання: "Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною?", - він відповів: "Жесть. Трагедія. І почуття провини <…> Оці всі зелені чоловічки, ось це все втручання з боку - це нескінченні почуття мого сорому та провини. З одного боку – через те, що я не можу вплинути. З іншого – через те, що це моя країна, хоча я начебто прямо і не відповідальний за ці речі.

Ця відповідь близька до того, що зараз відчуваю я".

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Допис, поширений Юрий Дудь (@yurydud)

Деталі: Дудь також зазначив, що з "ніжністю та любов'ю" носить російський триколор на передпліччі, адже РФ його батьківщина: "Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, - моя максимальна підтримка в ці дні".

Блогер також повідомив, що побував у Норвегії. У країні, де теж є газ і нафта, але чомусь навіть найглухіше село в Норвегії на 10 будинків випромінює благополуччя на противагу Росії.

Передісторія: 

  • Російський президент Володимир Путін підписав 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.
  • Увечері 22 лютого російська Дума дозволила розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях. Відповідне рішення депутати підтримали одностайно.
  • 22 лютого США запровадили жорсткі економічні санкції проти російських державних банків, держборгу Росії та російської еліти. Крім того, Байден підписав указ 21 лютого про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР". До санкційного списку також потрапили представники російської "еліти".
  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження  санкцій проти РФ   - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік – 2.
  • ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань після визнання ОРДЛО.

Теми: РосіяУкраїна
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