Блогер Дудь про вторгнення РФ в Україну: Цю владу я не вибирав, її імперський угар я не підтримував

Відомий російський журналіст і блогер Юрій Дудь заявив, що владу президента РФ Володимира Путіна він не вибирав і називає главу Росії "імператором, що захопився історією".

Джерело: Instagram Дудя

Пряма мова: "Імператор, що захопився історією. Свита з ампутованою думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир.

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Та й рішення, які вся ця тусовка приймає. Рішення – не ті, щоб конвертувати природні ресурси на благополуччя Воронежа, Камчатки, Нікеля та Заполярного, а щоб багатіти самим і довше в управлінні цих ресурсів залишатися...

Цю владу я не вибирав, її імперський угар я не підтримував.

Весною минулого року у нас вийшов випуск із Михаличем із петербурзького гурту Animal Джаz.

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Відповідаючи на запитання: "Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною?", - він відповів: "Жесть. Трагедія. І почуття провини <…> Оці всі зелені чоловічки, ось це все втручання з боку - це нескінченні почуття мого сорому та провини. З одного боку – через те, що я не можу вплинути. З іншого – через те, що це моя країна, хоча я начебто прямо і не відповідальний за ці речі.

Ця відповідь близька до того, що зараз відчуваю я".

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Деталі: Дудь також зазначив, що з "ніжністю та любов'ю" носить російський триколор на передпліччі, адже РФ його батьківщина: "Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, - моя максимальна підтримка в ці дні".

Блогер також повідомив, що побував у Норвегії. У країні, де теж є газ і нафта, але чомусь навіть найглухіше село в Норвегії на 10 будинків випромінює благополуччя на противагу Росії.

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