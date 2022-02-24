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Кива в эфире РосТВ заявил, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 01:54
Кива в эфире РосТВ заявил, что Украина порабощена и поставлена на колени Западом
Илля Кива. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Илья Кива, которого используют российские пропагандисты, из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".

Источник: Кива, цитирует Telegram-канал Skabeeva

Прямая речь: "Ваши действия несут мир, а главное – надежду украинскому народу на возрождение.

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Сегодня моя страна порабощена и фактически поставлена на колени Западом, проникнута нацизмом, и у нее нет будущего. Украине нужна помощь. Украинскому народу нужно освобождение.

И мы рассчитываем на вас, потому что я знаю, что украинцы, белорусы, россияне – это один народ, одна семья.

И придет тот момент, когда мы воссоединимся и будем вместе".

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Детали: Кива уехал в Испанию, когда стало известно о высокой вероятности вторжения российских войск в Украину.

Почему это важно: Россия создает нужную телевизионную картинку, используя не только россиян, но и украинских политиков.

Предыстория:

  • Кива ранее неоднократно выступал с провокационными призывами, в частности, в конце декабря прошлого года поддержал возможное слияние Украины и России в одно государственное единство.
  • В октябре этого года Кива поздравил Путина с днем ​​рождения, в частности, похвалив его за "лидерство и объединение славян".
  • В начале декабря источники журналисты Bihus Info установили, что дома у Кивы хранится картина, на которой он изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Вероятно, картину приобрели у бывшего главного редактора пророссийского издания "Страна.ua".
  • Сам Кива считает себя ожесточенным борцом с современными проявлениями фашизма и неоднократно клялся, что будет бороться с ним любыми средствами.

Темы: Кива
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