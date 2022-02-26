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Сотні російських лікарів вимагають у Путіна зупинити війну

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 10:02
Сотні російських лікарів вимагають у Путіна зупинити війну
Фото ілюстративне з pixabay.com

Сотні російських лікарів підписали відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити війну в Україні.

Джерело: Meduza

Дослівно з листа: "Війна забере безліч життів, покалічить стільки доль, що ми не встигнемо допомогти за всіх можливих зусиль. Кричати від болю, звертаючись до матерів, всі будуть однією мовою... Якими б добрими цілями не виправдовувалося застосування смертельної зброї, вона залишається смертельною. Смертельною і такою, що викликає біль і страждання".

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Деталі: Лікарі вимагають "негайного припинення всіх операцій із застосуванням смертельної зброї".

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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