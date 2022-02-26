Сотни российских врачей требуют у Путина остановить войну
Суббота, 26 февраля 2022, 10:02
Сотни российских врачей подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине.
Источник: Meduza
Дословно из письма: "Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания".
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Детали: Врачи требуют "немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия".
Предыстория:
- Ранее с призывами остановить войну в Украине выступали российские журналисты, деятели культуры, ученые.
- Кроме того, на сайте Change.org была опубликована петиция против военных действий. Ее уже подписали более 660 тысяч россиян.
- По всей России прошли антивоенные акции.
- Вместе с тем Басков и ряд российских знаменитостей поддержали войну в Украине.
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