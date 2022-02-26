Сотни российских врачей требуют у Путина остановить войну

Сотни российских врачей подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине.

Источник: Meduza

Дословно из письма: "Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания".

Реклама:

Детали: Врачи требуют "немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия".

Предыстория: