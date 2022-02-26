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Сотни российских врачей требуют у Путина остановить войну

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 10:02
Сотни российских врачей требуют у Путина остановить войну
Фото иллюстративное с pixabay.com

Сотни российских врачей подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну в Украине.

ИсточникMeduza

Дословно из письма: "Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания". 

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Детали: Врачи требуют "немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия".

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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