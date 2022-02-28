Арахамія про переговори: Підуть або в потрібному нам напрямку, або як російський корабель

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що їде на переговори з представниками РФ і що Україна не має наміру піддаватися тиску агресора.

Джерело: Арахамія у Facebook

Дослівно: "Переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель".

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Деталі: На запитання, чи представники України їдуть по мир, він відповів: "Ми їдемо почути пропозиції. А потім уже обговорюватимемо, варто це того чи ні".

На прохання однієї з коментаторок знайти компроміс і досягти миру Арахамія відповів: "Готові за мир здати країну? Вийти з підвалу, а тут уже РФ? Як у Криму?".

На пораду не дати окупантам відпочити та перегрупуватися під час переговорів голова фракції "Слуги народу" відповів: "Тому й немає вимоги припинення вогню".

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Що передувало: Раніше стало відомо, що перемовини української делегації з росіянами, які мають пройти на кордоні України і Білорусі, відбудуться у понеділок зранку.

Передісторія: