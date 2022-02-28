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Арахамія про переговори: Підуть або в потрібному нам напрямку, або як російський корабель

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 02:09
Арахамія про переговори: Підуть або в потрібному нам напрямку, або як російський корабель
ФОТО З FACEBOOK АРАХАМІЇ

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що їде на переговори з представниками РФ і що Україна не має наміру піддаватися тиску агресора.

Джерело: Арахамія у Facebook

Дослівно: "Переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель".

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Деталі: На запитання, чи представники України їдуть по мир, він відповів: "Ми їдемо почути пропозиції. А потім уже обговорюватимемо, варто це того чи ні".

На прохання однієї з коментаторок знайти компроміс і досягти миру Арахамія відповів: "Готові за мир здати країну? Вийти з підвалу, а тут уже РФ? Як у Криму?".

На пораду не дати окупантам відпочити та перегрупуватися під час переговорів голова фракції "Слуги народу" відповів: "Тому й немає вимоги припинення вогню".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше стало відомо, що перемовини української делегації з росіянами, які мають пройти на кордоні України і Білорусі, відбудуться у понеділок зранку.

Передісторія:

  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян", а Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже вірить в результат переговорів на кордоні з Білоруссю, але хай спробують, щоб потім ніхто не сумнівався, що він хотів зупинити війну.

Теми: АрахаміяРосіяБілорусьвійна
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