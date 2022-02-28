Арахамия о переговорах: Пойдут или в нужном нам направлении, или как русский корабль

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что едет на переговоры с представителями РФ и что Украина не намерена поддаваться давлению агрессора.

Источник: Арахамия в Facebook

Дословно: "Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль".

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Детали: На вопрос, едут ли представители Украины за миром, он ответил: "Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет".

На просьбу одной из комментаторов найти компромисс и добиться мира Арахамия ответил: "Готовы за мир сдать страну? Выйти из подвала, а тут уже РФ? Как в Крыму?".

На совет не дать оккупантам отдохнуть и перегруппироваться во время переговоров глава фракции "Слуги народа" ответил: "Поэтому и нет требования прекращения огня".

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что переговоры украинской делегации с русскими, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, состоятся утром в понедельник.

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