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Арахамия о переговорах: Пойдут или в нужном нам направлении, или как русский корабль

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 02:09
Арахамия о переговорах: Пойдут или в нужном нам направлении, или как русский корабль
ФОТО С FACEBOOK АРАХАМИИ

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что едет на переговоры с представителями РФ и что Украина не намерена поддаваться давлению агрессора.

Источник: Арахамия в Facebook

Дословно: "Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль".

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Детали: На вопрос, едут ли представители Украины за миром, он ответил: "Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет".

На просьбу одной из комментаторов найти компромисс и добиться мира Арахамия ответил: "Готовы за мир сдать страну? Выйти из подвала, а тут уже РФ? Как в Крыму?".

На совет не дать оккупантам отдохнуть и перегруппироваться во время переговоров глава фракции "Слуги народа" ответил: "Поэтому и нет требования прекращения огня".

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что переговоры украинской делегации с русскими, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, состоятся утром в понедельник.

Предыстория:

  • Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
  • Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
  • Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан", а Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.

Темы: Арахамия РосcияБеларусьвойна
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