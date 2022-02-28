Арахамия о переговорах: Пойдут или в нужном нам направлении, или как русский корабль
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что едет на переговоры с представителями РФ и что Украина не намерена поддаваться давлению агрессора.
Источник: Арахамия в Facebook
Дословно: "Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль".
Детали: На вопрос, едут ли представители Украины за миром, он ответил: "Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет".
На просьбу одной из комментаторов найти компромисс и добиться мира Арахамия ответил: "Готовы за мир сдать страну? Выйти из подвала, а тут уже РФ? Как в Крыму?".
На совет не дать оккупантам отдохнуть и перегруппироваться во время переговоров глава фракции "Слуги народа" ответил: "Поэтому и нет требования прекращения огня".
Что предшествовало: Ранее стало известно, что переговоры украинской делегации с русскими, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, состоятся утром в понедельник.
Предыстория:
- Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
- Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
- Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан", а Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.