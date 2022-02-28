Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия о переговорах: Пойдут или в нужном нам направлении, или как русский корабль

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 03:09
ФОТО С FACEBOOK АРАХАМИИ

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что едет на переговоры с представителями РФ и что Украина не намерена поддаваться давлению агрессора.

Источник: Арахамия в Facebook

Дословно: "Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль".

Детали: На вопрос, едут ли представители Украины за миром, он ответил: "Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет".

На просьбу одной из комментаторов найти компромисс и добиться мира Арахамия ответил: "Готовы за мир сдать страну? Выйти из подвала, а тут уже РФ? Как в Крыму?".

На совет не дать оккупантам отдохнуть и перегруппироваться во время переговоров глава фракции "Слуги народа" ответил: "Поэтому и нет требования прекращения огня".

Что предшествовало: Ранее стало известно, что переговоры украинской делегации с русскими, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, состоятся утром в понедельник.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория:

  • Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
  • Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
  • Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан", а Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.

Темы: Арахамия РосcияБеларусьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство Швеции

Украинская делегация едет на переговоры с РФ в Беловежскую пущу

фото, видеоЖители Энергодара стали стеной в защиту города

Россияне атаковали блокпост в Коростене – 4 погибших

"Орков прочь!": Мелитополь вышел на протест против российских оккупантов. Была стрельба

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков и запретил поставлять евро агрессору

Все новости...
Арахамия
"Слуга народа" собирается исключать Трухина из фракции - Арахамия
Признание ОРДЛО будет означать выход РФ из Минских соглашений и поиск новых конструкций – Арахамия
Арахамия отреагировал на разоблачении депутата Кузьминых на взятке: сравнил с Порошенко
Последние новости
23:14
В Беларуси идет "рельсовая война" против войны с Украиной
23:09
видеоВ России продолжают задерживать участников антивоенных митингов: за сутки 724 человека
23:06
В США появилась оперативная группа для охоты на активы российских олигархов
22:55
Арахамия: Переговоры состоятся не в Беловежской пуще
22:50
Когда перебои на линии 102: столичная полиция дала дополнительные контакты
22:49
Макрон выступил с речью о войне РФ против Украины
22:32
России может угрожать дефолт – JPMorgan
22:23
видеоПережившие Холокост евреи проклинают Путина из бомбоубежища Киева и требуют мира
22:13
ВИДЕОВ Киеве 3 марта разрешат движение на двух мостах – Кличко
22:08
Никаких пленных русских артиллеристов больше не будет – ССО
Все новости...