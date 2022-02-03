Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і потяг: є травмовані

Четвер, 3 лютого 2022, 09:55
На Рівненщині зіткнулися вантажівка і потяг: є травмовані
Фото поліції

У місті Дубно Рівненській області пасажирський поїзд № 43 Київ ­– Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою, водій якої виїхав на залізничний переїзд, машиніст потяга та водій авто отримали травми.

Джерело: сайт Укрзалізниці, поліція Рівненської області 

Дослівно УЗ: "ДТП сталася близько 1 години ночі на регульованому переїзді… Водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося".

Реклама:

Деталі: 27-річного машиніста потяга, жителя Київщини з політравмою, переломами та забоями доставили до реанімації.

Водія вантажівки оглянули медики, у нього діагностували гостру реакцію на стрес та артеріальну гіпертензію. Після надання медичної допомоги його відпустили.  

Пасажири поїзда не постраждали. 

ВІДЕО ДНЯ
 

На місці інциденту працювала поліція.

Поїзду № 43 Київ – Івано-Франківськ замінили локомотив та відправили за маршрутом, орієнтовний час затримки потяга становить понад 5 годин.

Крім того, через зазначене ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ – Рахів.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: