На Рівненщині зіткнулися вантажівка і потяг: є травмовані

У місті Дубно Рівненській області пасажирський поїзд № 43 Київ ­– Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою, водій якої виїхав на залізничний переїзд, машиніст потяга та водій авто отримали травми.

Джерело: сайт Укрзалізниці, поліція Рівненської області

Дослівно УЗ: "ДТП сталася близько 1 години ночі на регульованому переїзді… Водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося".

Деталі: 27-річного машиніста потяга, жителя Київщини з політравмою, переломами та забоями доставили до реанімації.

Водія вантажівки оглянули медики, у нього діагностували гостру реакцію на стрес та артеріальну гіпертензію. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Пасажири поїзда не постраждали.

На місці інциденту працювала поліція.

Поїзду № 43 Київ – Івано-Франківськ замінили локомотив та відправили за маршрутом, орієнтовний час затримки потяга становить понад 5 годин.

Крім того, через зазначене ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ – Рахів.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.