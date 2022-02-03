Слідство в справі замаху на Шефіра проводить необґрунтовані обшуки – адвокати 

Адвокати твердять, що слідство в справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра проводить необґрунтовані обшуки в людей, не причетних до інциденту.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з коментарями представників низки юридичних компаній на пресконференції щодо справи про замах на Шефіра

Деталі: За словами адвокатки Анни Литвин, наприкінці листопада 2021 року співробітник департаменту карного розшуку скерував листа до Головного слідчого управління Нацполіції, що в Херсоні 10 жовтня 2018 сталася перестрілка. У ній підозрюють Тарана Вадима Петровича.

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Слідчі нібито вирішили розглядати Тарана як причетного до замаху на Шефіра.

Адвокатка каже, що з грудня 2021 року орган досудового розслідування отримав дозвіл на обшуки у 80 родинах з вилученням майна. Ці всі родини буцімто мають зв’язки з Тараном. Після цього людей, яких обшукували, викликали на допит.

Литвин каже, що була на допиті в п’яти зазначених людей, і юристи знайшли докази, що ці людини не були в місці нападу на Шефіра в той день.

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Крім того, вона заявила, що шестеро людей, які мали контакт з Тараном, погодилися пройти поліграф щодо причетності до замаху на Шефір. Результати експертизи скерували до прокуратури та головного слідчого управління поліції, однак реакції досі немає.

За даними адвокатів, які давали коментарі на пресконференції, слідство вже визначило головною версією про причетність до замаху Тарана та людей, які з ним спілкувалися. У процесуальних документах їх розглядають як "причетних" та "таких, що знали про обставини" замаху.

Юристи сказали, що звернулися до президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням відреагувати, на яких підставах слідство визначило "причетних" та здійснює обшуки у звичайних громадян.

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