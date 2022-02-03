Президент Італії склав присягу, у промові закликав не допустити агресії проти України

Президент Італії Серджо Матарелла у четвер склав присягу в парламенті і у своїй промові висловився на підтримку України.

Про це повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ми не повинні миритися з тим, що, без всілякого приводу на кшталт протистояння між різними економічними та політичними системами, знову піднімається вітер війни над континентом, який пережив такі трагедії як Перша та Друга світові війни. Ми маємо зробити заклик до наших друзів та союзників, щоб демонстрація сили поступилась місцем взаєморозумінню й щоб жодний народ не боявся агресії з боку свого сусіда", - сказав Матарелла.

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30 січня парламент Італії після невдалих семи раундів голосування врешті переобрав на наступний семирічний термін чинного президента Серджо Матареллу.

Переобрання Матарелли стало виходом з глухого кута, оскільки лідери політсил ніяк не могли знайти іншу компромісну кандидатуру.

80-річний президент неодноразово казав, що не хоче бути обраним на другий термін, і планував йти на пенсію, та вже встиг зняти квартиру у Римі, куди мав переїхати з президентського палацу після завершення каденції.

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В Італії президентська посада значною мірою має церемоніальну роль, проте президент може повертати закони на повторний розгляд у парламент, а також має важливу роль у разі політичної кризи.