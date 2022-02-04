YouTube намагався заблокувати канали оточення Медведчука, видалив канали ОРДЛО

4 лютого Youtube заблокував телеканали "Перший незалежний" і UkrLive, які створило оточення народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука і які потрапили під санкції РНБО. Телеканали змінили адреси, щоб мовити.

Джерело: ведуча в ефірі "Першого незалежного" на Youtube, журналістка Діана Панченко у Facebook

Пряма мова ведучої: "Вимушені змінити адреси. Телеканали "Перший незалежний" і UkrLive, раніше незаконно закриті владою, змінили майданчики в Youtube через акт цензури з боку американської компанії… Минулої ночі платформа Youtube закрила низку акаунтів, з яких вели мовлення незалежні канали.

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З одного боку українська влада торік незаконно закрила 5 телеканалів, які її критикували. З іншого боку американська корпорація Youtube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду.

Ми вважаємо такі дії проявом цензури. Ми продовжуємо свою роботу, дивіться нас тепер за новою адресою".

Деталі: Ведуча в ефірі зазначила, що Youtube-канал "112 Україна", на якому мовив UkrLive, має понад мільйон глядачів, у телеканалів NewsOne і Zik – по 600 тисяч, у каналу "Перший незалежний" – понад 180 тисяч глядачів за рік мовлення, а в UkrLive – 150 тисяч підписників за два місяці мовлення.

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Крім того, YouTube обмежив доступ до ресурсів окупантів ОРДЛО: луганські канали "Луганський інформаційний центр" та "ГТРК ЛНР" заблокував, а донецькі канали "Мінінфо ДНР" та "Народна міліція ДНР" – видалив.

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