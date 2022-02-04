YouTube намагався заблокувати канали оточення Медведчука, видалив канали ОРДЛО
4 лютого Youtube заблокував телеканали "Перший незалежний" і UkrLive, які створило оточення народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука і які потрапили під санкції РНБО. Телеканали змінили адреси, щоб мовити.
Джерело: ведуча в ефірі "Першого незалежного" на Youtube, журналістка Діана Панченко у Facebook
Пряма мова ведучої: "Вимушені змінити адреси. Телеканали "Перший незалежний" і UkrLive, раніше незаконно закриті владою, змінили майданчики в Youtube через акт цензури з боку американської компанії… Минулої ночі платформа Youtube закрила низку акаунтів, з яких вели мовлення незалежні канали.
З одного боку українська влада торік незаконно закрила 5 телеканалів, які її критикували. З іншого боку американська корпорація Youtube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду.
Ми вважаємо такі дії проявом цензури. Ми продовжуємо свою роботу, дивіться нас тепер за новою адресою".
Деталі: Ведуча в ефірі зазначила, що Youtube-канал "112 Україна", на якому мовив UkrLive, має понад мільйон глядачів, у телеканалів NewsOne і Zik – по 600 тисяч, у каналу "Перший незалежний" – понад 180 тисяч глядачів за рік мовлення, а в UkrLive – 150 тисяч підписників за два місяці мовлення.
Крім того, YouTube обмежив доступ до ресурсів окупантів ОРДЛО: луганські канали "Луганський інформаційний центр" та "ГТРК ЛНР" заблокував, а донецькі канали "Мінінфо ДНР" та "Народна міліція ДНР" – видалив.
Передісторія:
- 28 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони про санкції на 5 років проти компаній-власників телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive. Санкції запровадили проти ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" і ТОВ "Телепростір".
- 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, про схеми з поставками вугілля з окупованих територій Донбасу.
- 26 лютого 2021 року Павло Єгоричев із медіагрупи Тараса Козака став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний". Того ж дня почалося мовлення "Першого незалежного" у новому форматі, але за годину його відключили.
- У вересні народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич придбав 60% власності нового телеканалу.
- У грудні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу через те, що в його власника Шуфрича наявний конфлікт інтересів. Як очільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова і як власник ЗМІ, він не може ухвалювати рішення неупереджено.