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США закликали Японію запровадити санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну – ЗМІ

Субота, 5 лютого 2022, 22:15
США закликали Японію запровадити санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати закликали Японію розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій проти Москви у разі прямого вторгнення російських військ в Україну.

Джерело: японське агентство Kyodo news із посиланням на дипломатичні джерела

Деталі: За даними агентства, Японія відклала свою відповідь на запит США, побоюючись можливих наслідків для відносин з Росією та двосторонніх питань, включаючи давню територіальну суперечку.

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Згідно з японськими та американськими дипломатичними джерелами, Вашингтон дипломатичними каналами повідомив Японії, що не може миритися з переміщенням російських військ поблизу кордону України, і закликав Токіо посилити критику Росії.

Під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв вжити "рішучих дій у відповідь на будь-який напад" на Україну з боку Росії та продовжити тісне співробітництво зі США та іншими партнерами.

Водночас Японія не хоче дратувати Москву, щоб вирішити суперечку про суверенітет групи островів, які лежать біля Хоккайдо, кажуть джерела.

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Японія "буде змушена вжити відповідних заходів у разі вторгнення", заявило джерело в японському уряді. Але всередині уряду лунають заклики, що краще не оголошувати запровадження санкцій до того, як відбудеться вторгнення, на відміну від США та Євросоюзу.

Що передувало: 6 січня було анонсовано, що Сполучені Штати та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю у сфері оборони.

Наприкінці січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

Теми: ЯпоніяСШАсанкціїРосія
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