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США закликали Японію запровадити санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну – ЗМІ

Субота, 5 лютого 2022, 23:15
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати закликали Японію розглянути питання щодо запровадження економічних санкцій проти Москви у разі прямого вторгнення російських військ в Україну.

Джерело: японське агентство Kyodo news із посиланням на дипломатичні джерела

Деталі: За даними агентства, Японія відклала свою відповідь на запит США, побоюючись можливих наслідків для відносин з Росією та двосторонніх питань, включаючи давню територіальну суперечку.

Згідно з японськими та американськими дипломатичними джерелами, Вашингтон дипломатичними каналами повідомив Японії, що не може миритися з переміщенням російських військ поблизу кордону України, і закликав Токіо посилити критику Росії.

Під час віртуального саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв вжити "рішучих дій у відповідь на будь-який напад" на Україну з боку Росії та продовжити тісне співробітництво зі США та іншими партнерами.

Водночас Японія не хоче дратувати Москву, щоб вирішити суперечку про суверенітет групи островів, які лежать біля Хоккайдо, кажуть джерела.

Японія "буде змушена вжити відповідних заходів у разі вторгнення", заявило джерело в японському уряді. Але всередині уряду лунають заклики, що краще не оголошувати запровадження санкцій до того, як відбудеться вторгнення, на відміну від США та Євросоюзу.

Що передувало: 6 січня було анонсовано, що Сполучені Штати та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю у сфері оборони.

Наприкінці січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України.

Теми: ЯпоніяСШАсанкціїРосія
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