США призвали Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину – СМИ

Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае прямого вторжения российских войск в Украину.

Источник: японское агентство Kyodo news со ссылкой на дипломатические источники

Детали: По данным агентства, Япония отложила свой ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией и двусторонних вопросов, включая давний территориальный спор.

Согласно японским и американским дипломатическим источникам, Вашингтон по дипломатическим каналам сообщил Японии, что не может мириться с перемещением российских войск вблизи границы Украины, и призвал Токио усилить критику России.

Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце января премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" на Украину со стороны России и продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами.

При этом Япония не хочет раздражать Москву, чтобы разрешить спор о суверенитете группы островов, лежащих возле Хоккайдо, говорят источники.

Япония "будет вынуждена принять соответствующие меры в случае вторжения", заявил источник в японском правительстве. Но внутри правительства раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза.

Что предшествовало: 6 января стало известно, что Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряженности вокруг Украины.