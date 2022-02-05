Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США призвали Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину – СМИ

Суббота, 5 февраля 2022, 23:15
ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Москвы в случае прямого вторжения российских войск в Украину.

Источник: японское агентство Kyodo news со ссылкой на дипломатические источники

Детали: По данным агентства, Япония отложила свой ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий для отношений с Россией и двусторонних вопросов, включая давний территориальный спор.

Согласно японским и американским дипломатическим источникам, Вашингтон по дипломатическим каналам сообщил Японии, что не может мириться с перемещением российских войск вблизи границы Украины, и призвал Токио усилить критику России.

Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце января премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" на Украину со стороны России и продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами.

При этом Япония не хочет раздражать Москву, чтобы разрешить спор о суверенитете группы островов, лежащих возле Хоккайдо, говорят источники.

Япония "будет вынуждена принять соответствующие меры в случае вторжения", заявил источник в японском правительстве. Но внутри правительства раздаются призывы, что лучше не объявлять о введении санкций до того, как произойдет вторжение, в отличие от США и Евросоюза.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

Что предшествовало: 6 января стало известно, что Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряженности вокруг Украины.

Темы: ЯпонияСШАсанкцииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: вероятное нападение России, санкции СНБО

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно нагнетают тревогу вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Все новости...
Япония
Джонсон отменил визит в Японию из-за напряжения вокруг Украины – СМИ
США и Япония расширят оборонное сотрудничество для противостояния РФ и Китаю
Япония планирует запуск "деревянного" спутника в 2023 году
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: вероятное нападение России, санкции СНБО
07:25
Оккупанты на Донбассе 7 раз били по позициям ВСУ
06:52
Россия обвинила западные СМИ в "откровенной дезинформации"
06:38
Украина оказалась на 6-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
Все новости...