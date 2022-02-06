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Президент Франції: безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу

Неділя, 6 лютого 2022, 16:28
Президент Франції: безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Journal du dimanche, повідомляє "Європейська правда".

"Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС. Ефективний та тривалий діалог з Росією не може і не повинен йти через ослаблення будь-якої європейської держави. Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно порушувати питання про свою власну безпеку", - сказав Макрон.

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За його словами, ситуація сьогодні дуже відрізняється від 2008 чи 2014 року, коли Росія вела наступ у Грузії та захоплювала Крим та Донбас.

"Ми знаходилися на той час у гострій фазі військових дій, і нам доводилося домагатися припинення вогню чи відходу військ. Тут уже кілька тижнів ми спостерігаємо не вторгнення і не військову операцію, в якій довелося б закликати до припинення вогню, а дуже сильну ескалацію напруженості, мілітаризацію українського кордону з російського та білоруського боку, сухопутні, повітряні та морські засоби та численні військові навчання. У цьому контексті наша роль полягає у превентивних заходах", - сказав Макрон.

Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

ВІДЕО ДНЯ

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Теми: ФранціяМакрон
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