Президент Франции: безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут быть предметом компромисса в переговорах с Россией.

Об этом он сказал в интервью Le Journal du dimanche, сообщает "Европейская правда".

"Геополитическая цель России сегодня — явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС. Эффективный и продолжительный диалог с Россией не может и не должен идти через ослабление какого-либо европейского государства. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", - сказал Макрон.

По его словам, ситуация сегодня сильно отличается от 2008 или 2014 года, когда Россия вела наступление в Грузии и захватывала Крым и Донбасс.

"Мы находились в то время в острой фазе военных действий, и нам приходилось добиваться прекращения огня или отхода войск. Здесь уже несколько недель мы наблюдаем не вторжение и не военную операцию, в которой пришлось бы призывать к прекращению огня, а очень сильную эскалацию напряженности, милитаризацию украинской границы с российской и белорусской стороны, сухопутные, воздушные и морские средства и многочисленные военные учения. В этом контексте наша роль заключается превентивных мерах", - сказал Макрон.

Макрон посетит Москву 7 февраля, после чего на следующий день приедет в Киев.

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